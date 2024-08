La Fundación Rockefeller abrirá una nueva oficina en América Latina

Anunciado durante el evento en Bogotá, Colombia, organizado conjuntamente por The Rockefeller Foundation, WWF Colombia y Compaz Foundation.

BOGOTÁ, Colombia, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación Rockefeller anunció que abrirá una nueva Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ALC) por primera vez en dos décadas. Como parte de su compromiso global de invertir más de mil millones de dólares en cinco años para avanzar en la transición climática global y ayudar a garantizar que todos puedan participar en ella, la Fundación Rockefeller trabajará con los líderes regionales y las partes interesadas locales para ayudar a lograr resultados medibles para las personas en la región de ALC y el planeta. La filantropía planea basar su presencia regional en Colombia en 2025 y nombrar un nuevo vicepresidente para construirla. El anuncio se realizó durante el evento "Personas, naturaleza y clima en América Latina y el Caribe" en Bogotá, Colombia, que la Fundación Rockefeller organizó conjuntamente con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Colombia y la Fundación Compaz.

El Expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos participando en el evento Gente, Naturaleza y Clima en América Latina y el Caribe en Bogotá DC, Colombia. Coorganizado por la Fundación Rockefeller, la Fundación Compaz y el Fondo Mundial para la Naturaleza.

"Tenemos una ventana de oportunidad en los próximos años para apoyar a la región y sus líderes en catalizar un período de crecimiento verde e inclusivo, no solo para mejorar nuestro desarrollo, sino para salvar el planeta", dijo Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como presidente de Colombia de 2010 a 2018 y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016. Creó la Fundación Compaz para promover la consolidación de la paz en Colombia y en todo el mundo, y actualmente es fideicomisario de la Fundación Rockefeller. "Para hacerlo de manera efectiva y para apoyar los esfuerzos de los países para lograr sus objetivos climáticos y de desarrollo, me complace que la Fundación Rockefeller establezca una presencia ampliada y permanente en esta región dinámica".

Con más de un siglo de inversión en la región y convocando a algunas de sus mentes más brillantes, la Fundación Rockefeller estableció su primera oficina en ALC a fines de la década de 1930, centrándose en mejorar los sectores de salud y agricultura, desarrollar comunidades rurales y establecer universidades. Aunque su presencia física en la región terminó a principios de la década de 2000, las inversiones de la Fundación han continuado, con proyectos en curso en diez países iniciales de la región: Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago.

Para obtener información sobre algunos de los trabajos recientes de la Fundación Rockefeller en la región, consulte la última edición de Matter of Impact: From the Andes to the Amazon, Latin America's Climate Frontlines.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490896/Juan_Manuel_Santos.jpg

FUENTE The Rockefeller Foundation