La grúa Zhenhua 30 de ZPMC completa la prueba de carga de 12.000 toneladas métricas

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ZPMC

20 mar, 2026, 11:37 GMT

SHANGHÁI, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Zhenhua 30 de Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), el buque grúa de un solo brazo y rotación completa más grande del mundo, ha completado una prueba de carga de 12.000 toneladas métricas. Esta prueba marca la fase final del programa de modernización, desarrollo y renovación (MDR) del buque y valida la estabilidad y la capacidad de elevación del sistema de grúa en condiciones operativas extremas.

La campaña de pruebas duró casi un mes y se llevó a cabo de conformidad con las normas tanto de la Sociedad de Clasificación de China (CCS) como de la Oficina Americana de Transporte Marítimo (ABS). Las pruebas abarcaron múltiples escenarios operativos y niveles de carga. Para el gancho principal, se aplicó una secuencia de carga gradual que aumentó de 5.500 toneladas métricas a 7.700 toneladas métricas y 11.000 toneladas métricas y se culminó con una prueba de sobrecarga a 13.200 toneladas métricas.

Durante el período de pruebas, el equipo del proyecto tuvo que lidiar con limitaciones en el cronograma debido a las festividades del Año Nuevo chino, así como con las bajas temperaturas y los fuertes vientos. Para hacer frente a tales limitaciones y continuar con el cronograma del proyecto, el equipo coordinó con antelación los recursos críticos, incluido el dique flotante y la barcaza Zhenbo 26. Las secuencias de trabajo se fueron ajustando en tiempo real para coordinar las operaciones de los buques y las actividades de levantamiento de carga, para minimizar las interrupciones y continuar con el programa de pruebas según lo previsto.

La finalización de la prueba de carga confirma el rendimiento del sistema de grúa mejorado a bordo del Zhenhua 30 y proporciona una validación completa en condiciones operativas, lo que refleja la ejecución de ZPMC en la gestión de proyectos, entrega de ingeniería y garantía de seguridad. Con esta mejora, el Zhenhua 30 está preparado para apoyar operaciones de elevación de carga en alta mar a gran escala, incluida la instalación de cargas pesadas y proyectos de construcción marítima.

FUENTE ZPMC

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