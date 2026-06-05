Los sistemas de control eléctrico de ZPMC reciben la verificación de la huella de carbono

SHANGHAI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) para grúas de barco a tierra (STS) y grúas pórtico con neumáticos de goma (RTG) han recibido declaraciones de verificación de huella de carbono de producto de Bureau Veritas. La verificación es la primera certificación de este tipo para un subcomponente clave dentro del sector de maquinaria portuaria de China.

A partir de sus prácticas de gestión de la huella de carbono para STS, pórticos montados en rieles (RMG) y grúas RTG, ZPMC ha extendido la contabilidad de carbono a subsistemas clave. El esfuerzo proporciona una mayor visibilidad de las emisiones asociadas con los componentes críticos del producto y amplía el alcance de las actividades de gestión de carbono a nivel de producto de la empresa.

La verificación proporciona una confirmación independiente de los datos de emisiones asociados con los sistemas de control eléctrico de ZPMC y respalda esfuerzos más amplios para mejorar la contabilidad de carbono y la transparencia en toda la industria de maquinaria portuaria.

FUENTE ZPMC