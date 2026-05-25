ZPMC seleccionado para el primer programa de experiencia del visitante "Viaja con las marcas" de China

SHANGHÁI, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) ha sido seleccionada para el programa inaugural de experiencia de visitantes "Viaja con las marcas" de China, una iniciativa lanzada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China que destaca los destinos industriales y de fabricación abiertos al público.

Como la instalación de fabricación más grande de ZPMC, el sitio de Changxing se extiende a lo largo de una costa de aguas profundas de 5,5 kilómetros y un campus frente al mar de aproximadamente 800 acres que alberga un museo al aire libre de grúas de muelle. Con una producción anual de más de 200 grúas de contenedores en el muelle, el sitio ha abierto parte de sus operaciones de producción a los visitantes, ofreciendo una rara vista en primer plano de la fabricación moderna de equipos pesados a gran escala.

La experiencia del visitante incluye cinco paradas principales en el sitio de Changxing.

- Desde el muelle Zero, un muelle de trabajo que se extiende 300 metros hacia el río Yangtsé, se pueden ver cientos de grúas de muelle de colores brillantes a lo largo de los 5,5 kilómetros de costa de Changxing Branch, cada una con destino a puertos de todo el mundo.

- La sala de exposición digital Changxing, con tres salas de exposiciones y diez áreas de exhibición que rastrean el desarrollo de la industria de maquinaria portuaria de China y la evolución de los equipos portuarios modernos.

- El Centro de Experiencia de Seguridad, inaugurado en 2024, donde los visitantes pueden participar en capacitaciones prácticas de seguridad utilizando realidad virtual, realidad mixta y simuladores físicos a gran escala.

- Un sistema paisajístico de recolección y tratamiento de aguas pluviales diseñado al estilo de un jardín chino clásico, con puentes peatonales tradicionales, arroyos bordeados de sauces y pasarelas junto al agua. Siete estanques de retención y 5,4 kilómetros de canales abiertos recogen y tratan la escorrentía industrial antes de la descarga. Más allá de su función ambiental, el área también se ha convertido en un espacio recreativo popular tanto para empleados como para visitantes.

- Por último, una plataforma de observación de 99,9 metros de altura en la planta 29. A partir de aquí, toda la fachada de aguas profundas de 5,5 kilómetros se despliega debajo, alineada con cientos de grúas altísimas. Todas las grúas se dirigen al mar abierto y, finalmente, dan servicio a puertos de todo el mundo.

El programa "Travel with Brands" anima a las empresas a abrir sitios industriales seleccionados a los visitantes, combinando el turismo con el acceso entre bastidores a las principales operaciones de fabricación. La iniciativa destaca a las empresas con fuertes capacidades técnicas y de ingeniería, al tiempo que crea nuevas formas para que el público experimente de primera mano la producción industrial a gran escala.

FUENTE ZPMC