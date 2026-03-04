La IA ha llegado, Huawei se compromete a apoyar la digitalización y el desarrollo sostenible en LAC

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el Mobile World Congress (MWC) 2026, Huawei destacó el enorme potencial de desarrollo de la IA y la economía digital en América Latina y el Caribe. La compañía reafirmó su compromiso con el avance de la infraestructura de las TIC, el impulso de la transformación digital en todos los sectores y la promoción del desarrollo verde y sostenible en la región. Estos esfuerzos buscan fomentar una mayor conectividad y permitir que más personas se beneficien de los avances tecnológicos digitales mediante alianzas con diversos actores locales.

Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica

Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica, hizo estas declaraciones durante una mesa redonda con medios el 3 de marzo. Zhou afirmó que la IA se ha convertido en una realidad, pasando de ser un concepto a resultados tangibles. Durante el último año, las aplicaciones de agentes de IA se han desarrollado rápidamente, y es previsible que en el futuro todos tengan su propio agente inteligente personal, que colaborará con otros agentes para realizar todo tipo de tareas.

Zhou dijo que Huawei se dedica a proporcionar productos y soluciones de la más alta calidad a los clientes de la región, promoviendo la conectividad inclusiva y mejoras en materia de innovación en todos los países.

Actualmente, la construcción de redes 5G y el desarrollo del cómputo en la nube en América Latina se encuentran en una etapa crítica. Zhou considera que la cooperación abierta y la innovación son cruciales. Huawei colaborará estrechamente con socios del ecosistema local para impulsar la innovación tecnológica continua, acelerar aún más el proceso de transformación digital en América Latina y contribuir en mayor medida a la economía digital de la región.

En la era de la economía digital, la formación de talento técnico es clave para el desarrollo de la industria. Zhou afirmó que Huawei promueve activamente programas de desarrollo de talento digital en América Latina y el Caribe. Para 2025, Huawei había impartido formación en TIC a más de 3,000 jóvenes estudiantes locales. Durante el último año, Huawei ha mantenido operaciones estables en América Latina y el Caribe, profundizando continuamente sus esfuerzos en la construcción de infraestructura digital regional e impulsando la conectividad inclusiva y la transformación hacia la eficiencia energética.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926224/MWC1.jpg

FUENTE Huawei