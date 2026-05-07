450 MHz LTE: red más fuerte e inteligente para Brasil

BELO HORIZONTE, Brasil, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Todos los días, millones de brasileños presionan un botón. Encienden una computadora. Ponen en marcha una máquina de producción. Y simplemente, cuentan con energía. Aunque lo que hay detrás de ese botón se ha vuelto infinitamente más complejo. La demanda ha cambiado: nuevas tecnologías, nuevos patrones de consumo, nuevos estándares de calidad. Y en este nuevo escenario, una cosa sigue siendo un requisito previo absoluto para cualquier ambición económica: energía disponible, continua y eficiente.

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El sector eléctrico brasileño es uno de los más grandes y complejos del mundo: alrededor de 90 millones de unidades de consumo. Más de 700.000 kilómetros de redes de distribución. Una infraestructura que simplemente no puede detenerse, jamás. Y fue precisamente en este contexto que la Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG, por sus siglas en portugués). Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), decidió avanzar en su transformación digital.

Sandro Bernardes, gerente de Proyectos de Redes y Telecomunicaciones, VPI/TC de CEMIG, declaró: CEMIG es considerada la empresa de energía eléctrica integrada más grande de Brasil, que opera en generación de energía, distribución de transmisión y comercialización. Hay 774 municipios con servicio en el estado de Minas Gerais con más de 9 millones de clientes abastecidos en toda nuestra área de concesión. CEMIG opera una de las redes eléctricas más extensas de Brasil, con la misión de proveer energía de calidad a la población de Minas Gerais, energía segura desde las principales ciudades hasta las zonas rurales, desde la industria hasta la agroindustria. Para cumplir con esta responsabilidad, CEMIG está ejecutando el mayor plan de inversiones de su historia:

Duplicar la cantidad de subestaciones al ampliar la capacidad y modernizar las operaciones. Pero para mantener esta ampliación, identificamos una limitación: la cobertura de nuestras soluciones de telecomunicaciones, el sistema eléctrico de CEMIG continúa creciendo para prestar servicio a la población de Minas Gerais con niveles crecientes de seguridad, calidad y resiliencia. Nuestra infraestructura de telecomunicaciones necesitaba seguir el ritmo de este crecimiento con presencia en todas nuestras sedes.

En este escenario, CEMIG buscó un socio estratégico. Huawei fue seleccionada mediante un proceso de licitación pública en el que la empresa presentó la mejor propuesta que cumpliera técnicamente con los requisitos que se habían establecido para las soluciones de energía eléctrica. Con la solución de red privada eLTE de energía eléctrica de Huawei, CEMIG operará una red de telecomunicaciones de alta capacidad que abarca todo el estado gestionada de forma centralizada desde nuestros centros de control. Para CEMIG, esta alianza va más allá de la tecnología. Representa una asignación de capital eficiente con la mejor relación costo-beneficio. También permite la modernización de activos. Además, un sistema de telecomunicaciones adecuado es esencial para una operación y automatización seguras. Asimismo, el siguiente paso para el sector es la adopción de redes privadas como LTE. Y CEMIG, después de realizar estudios internos y externos, seleccionó la frecuencia de 450 MHz. Esta frecuencia sigue el estándar 3GPP y ofrece un ecosistema maduro de extremo a extremo. Este sistema permite una amplia cobertura y conexiones masivas. Ofrece alta confiabilidad y gran rentabilidad. Es adoptado a nivel mundial por el sector energético. Y Huawei es uno de los principales actores en soluciones de energía eléctrica.

Obtenga más información sobre la solución de red privada Huawei Electric Power eLTE: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

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https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y

FUENTE Huawei