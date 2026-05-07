Huawei SPN ayuda a Yunnan Power Grid a construir una red portadora de alta velocidad de última generación

KUNMING, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como centro energético clave en el suroeste de China, Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) se encarga de la transmisión de energía limpia a gran escala y el desarrollo de redes inteligentes. Sin embargo, el complejo relieve de la región y las largas líneas de transmisión han complicado esta transformación, lo que vuelve cada vez más urgente la modernización digital e inteligente. La explosión de los datos de producción y el surgimiento de escenarios de servicio complejos intensifican aún más esta urgencia, lo que impone requisitos cada vez más estrictos a la red de soporte de comunicaciones subyacente.

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Desafíos de transporte de red en la transformación digital e inteligente del sector energético

Para hacer frente a estos retos, Yunnan Power Grid ha elegido a SPN para impulsar la evolución de su red portadora de última generación, incorporándola en su 14.º como en su 15.º Plan Quinquenal. La empresa ha implementado progresivamente la tecnología a gran escala en 16 ciudades, lo que ha sentado las bases de las comunicaciones para las próximas dos décadas. En esta actualización estratégica de los servicios de energía eléctrica, Huawei se ha convertido en un socio clave.

Doble beneficio: la mejor experiencia y valor a largo plazo

Desde la fase piloto de 2022, la SPN ha pasado de ser una prueba técnica a convertirse en una arquitectura estándar en toda la provincia de Yunnan. Ahora que la red SPN se está implementando en Zhaotong y Pu'er, se está aprovechando todo el potencial de la red de soporte de última generación.

En primer lugar, se ha resuelto el cuello de botella del ancho de banda. La red portadora SPN de última generación resuelve los cuellos de botella de ancho de banda al superar el límite de capacidad de 155 Mbit/s a 10 Gbit/s. Los dispositivos SPN aumentan el ancho de banda de la capa de acceso (subestaciones, centrales eléctricas, centros de clientes) a 1 Gbit/s, lo que cumple con los estándares de China Southern Power Grid. Las capas de agregación y núcleo se amplían hasta 50 Gbit/s o 100 Gbit/s en función de la ubicación y del volumen de servicios. La solución permite conexiones de alta velocidad de 10 Mbit/s para el aislamiento de extremo a extremo de las líneas eléctricas privadas, lo que admite servicios de alto ancho de banda como la videovigilancia de transmisión y garantiza una evolución fluida.

En segundo lugar, la actualización del ancho de banda ha mejorado significativamente la eficiencia de la inspección y el mantenimiento. La solución SPN de Huawei permite el monitoreo de SLA en tiempo real (latencia, pérdida de paquetes) y la localización de fallas en cuestión de minutos, lo que reduce los costos de mantenimiento relacionados con las fallas de los equipos SDH. En la Oficina de Suministro Eléctrico de Qujing, la duración de una inspección individual se redujo de 30 a 3 minutos, y la del ciclo completo de mantenimiento, de más de 7 horas a 21 minutos. El centro de operación y mantenimiento detecta ahora los defectos graves con 15 días de antelación gracias a los puntos de monitoreo preestablecidos. En seis meses, las visitas a las instalaciones disminuyeron de 112 a 61, una reducción del 45,54 %.

En tercer lugar, se ha mejorado enormemente el nivel de inteligencia del transporte de servicios. La solución SPN de Huawei admite diversos servicios de energía eléctrica, desde la teleprotección y la gestión de redes, que requieren una baja latencia, hasta el vídeo de alto tráfico, con una transmisión confiable. Mediante el uso de segmentación rígida y flexible de FlexE, garantiza un aislamiento estricto entre los servicios al tiempo que mejora la reutilización del ancho de banda. La doble pila IPv4/IPv6 permite un reenvío local flexible y un fácil acceso a IoT, como la supervisión de la línea de transmisión y la integración fuente-red-carga-almacenamiento.

Por último, SPN ofrece protección de la inversión a largo plazo. La evolución a velocidades de 25 Gbit/s a 400 Gbit/s se puede gestionar a través de actualizaciones de bajo costo, lo que evita tener que realizar nuevas obras.

Para más información, visite nuestro sitio web oficial:

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973652/1panbiyi.jpg

FUENTE Huawei