La Iniciativa de Comunicaciones Internacionales de ZPMC recibe honores de la industria

SHANGHÁI, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, se han anunciado los resultados del Programa "Comunicación Internacional de la Cultura China" de Shanghái de 2025 y del 20º Premio "Silver Dove Light" a Proyectos de Comunicación Internacional Sobresalientes. Un proyecto presentado por Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) titulado "Contando la historia de la empresa y sirviendo como un 'diente de león' para la imagen de China" fue reconocido en ambos programas.

ZPMC ha dado prioridad a las comunicaciones globales, compartiendo constantemente actualizaciones sobre su estrategia internacional y operaciones en el extranjero con audiencias de todo el mundo. Actualmente, la empresa cuenta con 119 filiales en todo el mundo, lo que constituye una amplia plataforma para su alcance internacional. Las asociaciones de proyectos locales y las iniciativas de participación intercultural muestran las soluciones, los productos, los estándares técnicos y la marca de ZPMC a socios y clientes de todo el mundo.

Hoy en día, los productos de ZPMC se implementan en 111 países y regiones, apoyando a las industrias en múltiples sectores, incluida la fabricación de equipos portuarios, soluciones de sistemas de terminales automatizados, transporte de equipos portuarios pesados, construcción especializada de buques de ingeniería en alta mar y fabricación de estructuras de acero a gran escala.

FUENTE ZPMC