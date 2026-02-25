La investigación de Pearson demuestra que la IA transforma la lectura pasiva en aprendizaje activo para los estudiantes universitários

Aproximadamente 80 millones de interacciones de estudiantes con los materiales digitales de Pearson demuestran que el uso responsable de la IA impulsa conductas de lectura más activas

HOBOKEN, N.J. , 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio de Pearson (FTSE: PSON.L), líder mundial en formación continua, sobre el uso de la IA en el aprendizaje activo revela que los estudiantes que utilizan herramientas de aprendizaje impulsadas por IA integradas en sus materiales digitales tienen una probabilidad mucho mayor de convertirse en lectores activos, lo que se relaciona con mejores resultados en la educación superior.

Los investigadores de Pearson analizaron casi 80 millones de interacciones globales de unos 400.000 estudiantes de educación superior con los materiales digitales de la compañía durante el semestre que comenzó en enero de 2025 y descubrieron que:

Una sola interacción con la herramienta de aprendizaje de IA en un libro electrónico independiente de Pearson triplicó la probabilidad de que un estudiante fuera clasificado como lector activo.

El uso repetido multiplicó esa probabilidad por 3,5.

Un solo uso de la herramienta de aprendizaje de IA de Pearson en libros electrónicos integrados en cursos digitales impartidos por un instructor multiplicó por 23 la probabilidad de que un estudiante se convirtiera en lector activo.

Los usuarios que la usaron repetidamente tuvieron 24 veces más probabilidades de recibir esta calificación.

"Tras dos años estudiando cómo aprenden los estudiantes con IA, la señal es clara: la IA diseñada responsablemente y basada en la ciencia del aprendizaje fortalece la interacción de los estudiantes con los materiales digitales", afirma Tom ap Simon, presidente de la División de Educación Superior de Pearson. "Esta investigación demuestra que la IA puede ser un verdadero multiplicador del aprendizaje, proporcionando a los instructores herramientas que ayudan a los estudiantes a pasar del consumo pasivo a la lectura activa y a una mayor implicación cognitiva, esencial para el éxito universitario y profesional", añade el ejecutivo.

¿Qué es la lectura activa?

La lectura activa es un concepto proveniente de la ciencia del aprendizaje que describe un conjunto de estrategias que los lectores eficaces utilizan para comprender mejor lo que leen: resaltar pasajes, tomar notas, hacer preguntas aclaratorias y practicar la recuperación de información. Estos comportamientos están fuertemente asociados con una comprensión más profunda, una mayor retención y un mejor rendimiento académico.

La comprensión lectora es uno de los indicadores más sólidos del rendimiento y el promedio de calificaciones en los primeros años de la universidad, lo que la convierte en una habilidad crucial para los estudiantes. Sin embargo, los datos nacionales muestran un marcado descenso en la preparación lectora: solo el 39% de los estudiantes que presentaron el examen ACT en 2025 cumplieron con los estándares de lectura de nivel universitario, y casi la mitad de los profesores informan que los estudiantes de primer año están "mucho menos preparados" para la lectura atenta y el análisis en comparación con las clases previas a la pandemia.

Para la Dra. Emily Lai, Jefa de Investigación de Pearson y coautora del estudio, la lectura activa sigue siendo uno de los mecanismos más poderosos para desarrollar conocimientos y habilidades duraderos. "La sobrecarga cognitiva y la excesiva dependencia de los estudiantes de las herramientas de IA son preocupaciones importantes para los educadores, que estamos estudiando y buscando abordar. Por eso es fundamental cómo diseñamos las herramientas de IA para que funcionen. Nuestra investigación demuestra que cuando la IA se integra responsablemente en el flujo de aprendizaje, puede promover el aprendizaje, en lugar de reemplazarlo", señala la investigadora.

Un número creciente de resultados de aprendizaje exitosos respaldados por IA

Un análisis independiente, realizado en otoño de 2025, sobre las interacciones de los estudiantes con un libro de texto electrónico de introducción a la biología, ampliamente utilizado, reveló que el 97 % de los estudiantes utilizó la herramienta de estudio con IA de Pearson de forma responsable, y que solo el 3 % intentó copiar y pegar preguntas de tareas o evaluaciones en la herramienta, lo que aborda preocupaciones comunes relacionadas con la integridad académica. Este análisis también reveló que 1 de cada 3 estudiantes que utilizaron la función de preguntas de la herramienta ingresó preguntas que iban más allá de la memorización y la comprensión básicas, según la Taxonomía de Bloom revisada, y reveló que los estudiantes intentaban aplicar, analizar y evaluar el contenido del curso. Este hallazgo coincidió con investigaciones previas de Pearson sobre resultados de aprendizaje realizadas en junio de 2025.

A diferencia de las herramientas de chat con IA de uso general, la aplicación de IA generativa de Pearson está respaldada por la ciencia del aprendizaje, validada por expertos en la materia y diseñada para promover mejores resultados estudiantiles. Con más del 80% de sus productos ahora digitales o habilitados digitalmente, Pearson está comprometido con la aplicación responsable de IA para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje para educadores, estudiantes y empleadores.

