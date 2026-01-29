Pearson y Giunti Psychometrics amplían el acceso a evaluaciones clínicas en América Latina

HOBOKEN, N.J., 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L), la compañía líder en aprendizaje a lo largo de la vida, y Giunti Psychometrics, un líder global en psicometría científica y tecnología de salud mental, anunciaron hoy un nuevo acuerdo exclusivo para que Giunti Psychometrics distribuya, adapte y localice las evaluaciones clínicas y herramientas en español de la companía en los países de habla hispana de América Latina. Esta colaboración amplía el acceso a evaluaciones clínicas culturalmente relevantes y validadas localmente, alineadas con los estándares científicos, profesionales de salud y regulatorios de cada mercado, contribuyendo a abordar la creciente necesidad de apoyo a la salud mental en la región.

Este acuerdo se basa en el compromiso a largo plazo de ambas empresas para proveer a profesionales, escuelas, sistemas de salud y entidades gubernamentales evaluaciones basadas en evidencia y de clase mundial. Juntas, Pearson Clinical Assessment y Giunti Psychometrics reúnen cerca de 150 años de experiencia combinada y una reputación compartida de ofrecer evaluaciones justas y válidas que los profesionales confían para apoyar el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo de sus clientes.

"La misión de Pearson es ayudar a las personas a alcanzar la vida que imaginan a través del aprendizaje", dijo Gert Jaap Schoppink, Vicepresidente de Evaluaciones Clínicas Internacionales en Pearson. "Al unir fuerzas con Giunti Psychometrics, estamos ayudando a los profesionales de salud mental en América Latina a servir mejor a sus comunidades con evaluaciones clínicas comprobadas, culturalmente relevantes y respaldadas por los recursos y la capacitación que necesitan para utilizarlas de manera efectiva. Esto refleja nuestro esfuerzo contínuo por avanzar en la evaluación clínica fiable y rigurosa a nivel global".

Abordando una creciente necesidad de salud mental en América Latina

En toda América Latina, la demanda de evaluaciones clínicas de alta calidad, software de salud mental y plataformas tecnológicas clínicas integradas está acelerándose. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una de cada cuatro personas en la región experimentará un trastorno de salud mental en su vida, y las tasas de ansiedad y depresión están aumentando más rápidamente en los promedios globales.

"Este acuerdo representa un paso significativo para democratizar el acceso al conocimiento psicológico de alta calidad en los países hispanohablantes de América Latina", afirmó Daniel Giunti, Presidente de Giunti Psychometrics. "Al combinar el portafolio globalmente confiable de evaluaciones de Pearson con la presencia establecida, la experiencia científica y el compromiso de Giunti con la adaptación local, estamos creando un ecosistema robusto que empodera a los profesionales y, en última instancia, beneficia a individuos, familias y comunidades en toda la región".

Evaluaciones que establecen el estándar global

Entre las evaluaciones incluidas en esta colaboración están la WAIS-5, el estándar de oro para medir la capacidad cognitiva en adultos; la WPPSI-IV, una herramienta diseñada para evaluar el desarrollo intelectual temprano de los niños; y la Bayley-4, una escala de desarrollo ampliamente utilizada que evalúa los hitos cognitivos, del lenguaje y motores en infantes y niños pequeños. Juntas, estas evaluaciones brindan conocimientos integrales a lo largo de la vida, ayudando a un diagnóstico preciso e intervenciones personalizadas.

Beneficios clave del acuerdo

Ampliación del acceso: Expande la disponibilidad de herramientas de evaluación clínica basadas en evidencia y la capacitación para profesionales de la salud mental, educadores y organizaciones en América Latina.

Expande la disponibilidad de herramientas de evaluación clínica basadas en evidencia y la capacitación para profesionales de la salud mental, educadores y organizaciones en América Latina. Soluciones localizadas: Asegura que los recursos sean cultural y lingüísticamente adaptados para satisfacer las necesidades únicas de los mercados hispanohablantes de América Latina.

Giunti Psychometrics comenzará a distribuir las evaluaciones en español de Pearson, desarrolladas en Estados Unidos, en febrero, seguidas de versiones localizadas para los mercados latinoamericanos. Para obtener más información sobre Pearson Clinical Assessment, visite https://www.pearsonassessments.com/.

Sobre Pearson

En Pearson, nuestro propósito es simple: ayudar a las personas a realizar la vida que imaginan a través del aprendizaje. Cada experiencia de aprendizaje es una oportunidad para un avance personal. Nuestros 18,000 empleados están comprometidos a crear experiencias de aprendizaje vibrantes y enriquecedoras diseñadas para impactar en la vida real. Somos la compañía líder en aprendizaje a lo largo de la vida, atendiendo a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, certificaciones y datos. Para nosotros, el aprendizaje no es solo lo que hacemos, es quienes somos. Visítenos en https://plc.pearson.com/en-GB.

Sobre Giunti Psychometrics

Giunti Psychometrics es una compañía líder en psicometría y tecnología de salud mental, con 75 años de experiencia en el avance de la psicología científica. Fundada en Florencia, Italia, en 1950, la organización ahora abarca 26 empresas en 15 países de Europa, África, Medio Oriente y América Latina, respaldada por un equipo de más de 400 profesionales. Giunti Psychometrics se especializa en desarrollar herramientas científicas y capacitación para diagnosticar y fomentar el potencial humano. Nuestro trabajo está guiado por la fuerte creencia de que la ciencia y la humanidad están interconectadas, mejorándose mutuamente en todo lo que hacemos. Esta filosofía se captura en nuestro lema: "Donde la Ciencia Encuentra a las Personas". Visítenos en https://giuntipsy.com/.

FUENTE Pearson