Nueva investigación de Pearson revela que IA no aumentará la productividad humana sin aprendizaje

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación de Pearson, la empresa líder mundial en aprendizaje a lo largo de la vida, revela que el verdadero potencial económico de la IA solo se alcanzará si los empleadores combinan la inversión en tecnología con el aprendizaje continuo. El informe, titulado "Cerrando la Brecha de Aprendizaje: El Eslabón Perdido en la Promesa de Productividad de la IA", publicado el lunes (19) en el Foro Económico Mundial, señala que mejorar los trabajos mediante IA, en lugar de simplemente reemplazar a los trabajadores, y garantizar que los empleados cuenten con las habilidades necesarias para trabajar de manera efectiva con la IA, podría agregar entre 4,8 billones y 6,6 billones de dólares a la economía de EE. UU. para 2034. Esto representa alrededor del 15% del PIB actual de EE. UU., en la estimación más baja.

El Paradojo de la Productividad: Por qué la IA por sí sola no es suficiente

Las empresas en todo el mundo están invirtiendo miles de millones en infraestructura y modelos de IA, pero hay pocos ejemplos concretos de ganancias de productividad a nivel empresarial, más allá de la programación, que realmente beneficien a los trabajadores e impulsen el retorno de inversión (ROI). El retorno de la inversión en IA para las empresas suele centrarse en la sustitución de trabajadores, lo que genera aún más incertidumbre y preocupación en el entorno laboral. Aunque muchos empleados reportan "ahorro de tiempo" gracias a la IA, el impacto económico más amplio sigue siendo ilusorio. La investigación de Pearson revela que una brecha crítica de aprendizaje es el eslabón perdido que impide que empleadores y empleados aprovechen completamente el potencial de la IA.

"La IA impulsará cambios profundos y a largo plazo en los negocios y la industria. Pero los líderes están bajo presión para adoptar rápidamente la IA y demostrar el retorno de esta inversión, al mismo tiempo que deben lidiar con esta transformación radical que afecta a empleados preocupados. Todo escenario positivo para este futuro impulsado por la IA se basa en el desarrollo humano", afirmó Omar Abbosh, CEO de Pearson. "Como empresa de aprendizaje, reconocemos que el mayor obstáculo para la adopción de la IA es la falta de habilidades humanas para trabajar junto con estas tecnologías. Resolver esta cuestión apoyará a los trabajadores, aumentará su confianza en las tecnologías nuevas e impulsará los resultados de ROI que las empresas desean."

El "Cómo Hacerlo": La Nueva Guía de Pearson para el Aprendizaje en la Era de la IA

Basándose en su vasta experiencia en la ciencia del aprendizaje, el informe de Pearson propone un nuevo enfoque para el aprendizaje en el entorno laboral, que invierte el modelo tradicional de "implementar la tecnología y luego hacer que las personas se adapten al sistema". El informe destaca que las mayores ganancias de productividad ocurren cuando la implementación de la tecnología y el desarrollo de habilidades suceden simultáneamente y presenta a la alta dirección cuatro pasos prácticos para lograrlo, denominados el Marco de Aprendizaje DEEP:

Diagnosticar y definir un plan de mejora del desempeño a nivel de tareas;

Integrar el aprendizaje de manera fluida en el flujo de trabajo;

Evaluar y medir el progreso de las habilidades hacia una fuerza laboral mejorada por IA; y

Priorizar el aprendizaje como una inversión estratégica fundamental.

El informe enfatiza que los empleadores corren el riesgo de perder la oportunidad de aumentar la productividad si solo se enfocan en la implementación de la tecnología, descuidando el aspecto humano de la adopción de la IA. La IA alcanzó más de mil millones de usuarios en solo tres años, pero el aprendizaje no sigue el mismo ritmo. Esto está generando un impacto emocional y económico cada vez mayor, ya que los trabajadores enfrentan el riesgo de perder sus empleos y su ventaja competitiva. Según el Foro Económico Mundial, el 59% de la fuerza laboral global necesitará reentrenamiento para 2030, lo que subraya la urgencia de cerrar la brecha de aprendizaje mediante la implementación de nuevos modelos.

El informe completo y sus conclusiones se basan en un análisis cuantitativo que combina datos de Faethm de Pearson con una revisión exhaustiva de la literatura académica e industrial, así como entrevistas con expertos, lo que permite modelar tanto el impacto económico del trabajo mejorado por la IA como las prácticas organizacionales necesarias para reducir la brecha de aprendizaje.

Lea el nuevo informe de Pearson en su totalidad: https://pearson.com/ai-learning-gap

