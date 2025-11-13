La nueva generación de monitores Odyssey llega a México con la Copa Odyssey

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el lanzamiento de su nueva línea de monitores Odyssey, Samsung México invitó a gamers, medios, influencers e invitados especiales a vivir la experiencia en primera persona con la Copa Odyssey, un torneo donde la adrenalina, la precisión y la tecnología se combinaron en cada enfrentamiento.

La llegada a México de los nuevos Odyssey G7 de 37" y de 40", Odyssey G6 de 27" y Odyssey G5 de 34", fue celebrada con este gran torneo de EA Sports FC 26. Fue la primera fase de la Copa Odyssey, con ocho talentos que se enfrentaron por un lugar en la gran final, prevista para el 27 de noviembre.

Las partidas llenas de acción fueron el escenario perfecto para presentar la nueva generación de monitores Odyssey, una línea que combina potencia, velocidad y precisión visual. Cada modelo incorpora características diseñadas para ofrecer una experiencia de juego inmersiva, adaptada a distintos estilos y niveles de competencia.

Odyssey G7: grandes pantallas para un juego inmersivo

El nuevo Odyssey G7 está disponible en dos tamaños: 37" 4K UHD (3,840 x 2,160) con relación 16:9, único en el mercado y 5" más grande que los monitores regulares de 32"; y el primer 40" Wide UHD (WUHD) de Samsung, con resolución 5K2K (5,120 x 2,160) en formato 21:9.

Estos nuevos modelos integran funciones como Picture-by-Picture (PBP) y Picture-in-Picture (PIP), que permiten realizar varias tareas en pantalla dividida. Ambos cuentan con certificación VESA DisplayHDR 600 y brillo de 350 nits, ofreciendo excelente contraste y colores vivos tanto para juegos como para contenidos multimedia.

El Odyssey G7 de 37" ofrece una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, mientras que el modelo de 40" eleva la frecuencia hasta 180 Hz, manteniendo el mismo tiempo de respuesta. Así, ambos capturan cada movimiento en tiempo real con un mínimo retraso, para que reacciones con precisión y disfrutes de una experiencia de juego ultrasuave.

Odyssey G6 de 27": una pantalla épica para un juego épico

Es el primer monitor OLED con una frecuencia de actualización de 500 Hz, lo que se traduce en precisión y velocidad de vanguardia para ganar. Se complementa con la tecnología QD-OLED, que genera escenas vibrantes, colores intensos y resolución QHD, sumergiéndote por completo en cada partida.

Para jugar sin distracciones, su tecnología antirreflejante hace que la pantalla sea un 54% menos brillante que las convencionales, reduciendo los reflejos de fuentes de luz externas incluso bajo la luz del día.

Además, cuenta con la certificación TrueBlack 500, que garantiza negros ultraprofundos y un brillo máximo de 1,000 nits, lo que se traduce en un contraste asombroso.

Odyssey G5 de 34": ve más allá con la pantalla más popular

Con un display Ultra-WQHD de 34", ofrece una amplia vista integral del juego con detalles realistas, en lo que representa el tamaño de pantalla más usado en el mercado gamer.

Su frecuencia de actualización de 165 Hz mantiene la fluidez incluso en las escenas más intensas, mientras que su tiempo de respuesta de 1 ms hace que cada movimiento cuente.

La experiencia se complementa con AMD FreeSync Premium, una tecnología de sincronización adaptable que reduce el rasgado de pantalla, interrupciones y latencia de entrada.

Conoce más sobre estos monitores gamer y toda la línea de Samsung Odyssey en Samsung.com/mx.

