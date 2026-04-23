La nueva serie Galaxy A llega a México con una experiencia llena de color y diversión

CIUDAD DE MEXICO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Entre saltos, diversión y mucho color se vivió la llegada oficial a México de los nuevos Galaxy A57 y A37. Fue un evento que llevó la emoción al siguiente nivel en un espacio lleno de energía y creatividad: The Big Bounce, el parque inflable más grande del mundo.

Este escenario fue el elegido para presentar la nueva serie Galaxy A, una línea que fusiona un diseño elegante con fotografía avanzada y una Awesome Intelligence mejorada para potenciar la experiencia diaria de los usuarios. Entre los asistentes destacaron creadores de contenido como Beni e Isi de Si somos gemelos (@sisomosgemelos), Alex Guízar o el "Presidente de Polanco" (@soytualex) y Pablo Chagra (@pablo.chagra).

También estuvieron presentes especialistas en tecnología como Aaric Montaño (@tecnotutostv), Alejandro Hernández (@Kalextek), Amelie Von (@amelievonb), Aura López (@aurav), Carla Avilés (@carlavilesh), Jesús Guzmán (@brujeriatech) y Vane Gusmiau (@vanegusmiau).

En un entorno de constante movimiento, la Awesome Camera fue la aliada perfecta para capturar cada instante con nitidez. Gracias a al sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP de estos nuevos smartphones, los invitados lograron tomas impecables incluso en medio de la acción; incluso se mantuvo la calidad bajo cualquier condición de iluminación gracias la función Nightography mejorada.

Al momento de editar, Awesome Intelligence facilitó la creación de contenido. Con AI Select, los usuarios recibieron sugerencias inteligentes para optimizar sus fotos en el Photo Editor sin complicaciones. Así, aprovecharon funciones como Best Face, que garantizó expresiones perfectas en las fotos grupales a pesar del movimiento de los inflables, y Object Eraser, que permitió eliminar distracciones del fondo en segundos.

La energía del evento se complementó con activaciones de aliados, como el "picómetro" de Takis y la estación de fotoprotección de Heliocare, que sumaron sabor y cuidado personal a la jornada.

Capacidades mejoradas a un precio asombroso

Los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A y que incorporan las innovaciones móviles más recientes de Samsung, con una IA intuitiva, que simplifica las tareas cotidianas.

Son smartphones que ofrecen imágenes más brillantes y nítidas gracias al hardware mejorado de la cámara y a un procesador de señal de imagen (ISP) optimizado. También reconoce de sujetos a través de su IA y optimiza de escenas para equilibrar los retratos, preservar los tonos de piel naturales y crear una separación de fondo más nítida.

El Galaxy A57 5G ofrece lo mejor en diseño y rendimiento, con mejoras en su CPU, GPU y NPU para ofrecer un rendimiento superior con un formato elegante y ligero; al tiempo que su batería de 5,000 mAh ofrece hasta dos días de uso, con lo que tiene energía para todo: desde grabar y editar hasta ver contenido en movimiento.

Por si fuera poco, cuentan con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad a largo plazo, para que la serie Galaxy A esté hecha diseñada para durar.

Disponibilidad

Galaxy A57 y A37 ya se encuentran disponibles a la venta a través de la página oficial de Samsung y Shop App así como tiendas departamentales, carriers y principales operadores. Ambos modelos cuentan con capacidad de almacenamiento de 256GB en los siguientes colores: Azul Marino, Gris, Lila y Azul Claro para Galaxy A57; y Verde Oscuro, Gris, Lavanda y Blanco para Galaxy A37.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964516/Samsung_Lanzamiento_Serie_A_5.jpg

FUENTE Samsung Mexico