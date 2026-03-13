La pantalla Micro RGB de Samsung recibe las certificaciones Safety for Eyes y Circadian Rhythm Display de VDE

La compañía buscará nuevas certificaciones bajo un marco de evaluación más avanzado en sus modelos premium

SEÚL, Corea, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció que su pantalla Micro RGB (modelo R95H) ha recibido las certificaciones Safety for Eyes (Seguridad Ocular) y Circadian Rhythm Display (CRD, Visualización para el Ritmo Circadiano) otorgadas por Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), uno de los institutos de pruebas más reconocidos a nivel mundial, con sede en Alemania.

Estas certificaciones derivan de la evaluación más amplia EyeCare Circadian de VDE, aunque ahora se aplican bajo un marco más refinado que permite verificar de forma independiente tanto la seguridad ocular como el soporte del ritmo circadiano. Este enfoque más específico ofrece una evaluación más rigurosa del desempeño de la pantalla y brinda a los consumidores una mayor garantía de comodidad visual durante su uso prolongado.

En particular, la certificación Safety for Eyes analiza la seguridad de la pantalla durante periodos extendidos de visualización. Para ello, examina las emisiones de luz de los dispositivos digitales, con especial atención en la luz azul y su impacto en la salud ocular.

Por su parte, la certificación Circadian Rhythm Display (CRD) evalúa qué tan bien una pantalla respalda el reloj biológico del usuario. Mide la capacidad de la pantalla para imitar la luz natural mediante el ajuste de la temperatura del color y el brillo según la hora del día. Además, verifica la reducción de luz azul durante la noche para evitar la supresión de melatonina, lo que favorece un ritmo circadiano más natural y una experiencia visual más cómoda.

El Micro RGB de Samsung cumple con los exigentes estándares establecidos por ambas certificaciones, lo que refuerza el compromiso de la compañía con la seguridad y la comodidad ocular. Un elemento clave es su arquitectura avanzada Micro RGB LED, diseñada para ajustar con precisión el brillo y el color, y así crear condiciones de visualización óptimas en distintos momentos del día.

Tras haber obtenido previamente la certificación Safety for Eyes para su línea de Smart TVs 2026 y la certificación CRD para sus modelos premium, Samsung amplía ahora la certificación CRD a una gama más amplia de productos, fortaleciendo su enfoque en tecnologías de visualización centradas en el bienestar del usuario.

"La pantalla Micro RGB está estableciendo un nuevo estándar en el mercado de pantallas premium al ser verificado tanto en seguridad ocular como en soporte del ritmo circadiano", afirmó Taeyong Son, Vicepresidente Ejecutivo del negocio de Visual Display en Samsung Electronics. "Continuaremos desarrollando tecnologías de visualización que consideren los entornos de uso de nuestros usuarios y contribuyan a mejorar su estilo de vida".

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con aliados y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

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FUENTE Samsung Mexico