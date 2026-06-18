LA SALCHICHA QUE REVOLUCIONÓ INTERNET SÍ… FUIMOS NOSOTROS

Resulta que la salchicha más famosa del mundo es en realidad una campaña publicitaria de la marca de fragancias finas AXE

CIUDAD DE MÉXICO, NUEVA YORK, LONDRES y BERLÍN, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AXE (conocida como Lynx en el Reino Unido) revela que estuvo detrás del misterioso hombre salchicha visto en toda la Ciudad de México durante la Semana de la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y sí, realmente fue el hombre más irresistible del torneo.

Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Getty) Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Backgrid) Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Backgrid)

Durante las últimas dos semanas, la misteriosa pareja acaparó la atención de Internet, con avistamientos de un hombre con un traje de salchicha y la famosa influencer de fitness Cheyenne Moles vista saliendo de hoteles de cinco estrellas y de los restaurantes de moda más exclusivos de Ciudad de México. La pareja también apareció dentro del Estadio Azteca para la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una pregunta dominaba cada feed: ¿quiénes son?

Las teorías de los fanáticos se volvieron más extravagantes e Internet explotó.

"Para nosotros, eso es ganar la Copa del Mundo", comentó Caroline Gregory, directora global de marca de AXE/Lynx. "Las fragancias finas y la Copa del Mundo no son dos cosas que normalmente juntarías. Nadie esperaba que apareciéramos. Pero lo hicimos y conseguimos que todo el mundo hablara sobre la vida amorosa de una salchicha. Eso es AXE haciendo lo que mejor sabe hacer: oler increíble, incluso cuando te ves fatal".

La campaña publicitaria que revolucionó Internet forma parte de la campaña mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de AXE, "Huele increíble incluso cuando te ves fatal", basada en la idea de que la fragancia fina de AXE es tan buena que incluso un tipo vestido como una salchicha gigante resulta irresistible.

AXE también se asoció oficialmente con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para lanzar tres fragancias de edición limitada de su colección de fragancias finas: Marshmallow Smoke, White Vetiver e Indigo Haze. Con el empaque de edición limitada más exclusivo y codiciado de AXE hasta la fecha.

Notas para los minoristas:

A continuación, encontrará los PVP recomendados para cada producto y mercado:

Reino Unido: Marshmallow Smoke (desodorante aerosol premium de 150 ml), precio de venta recomendado £5.95 (el precio queda a discreción exclusiva del minorista).

Alemania: Marshmallow Smoke (desodorante aerosol premium de 150 ml), precio de venta recomendado €5.79 (el precio queda a discreción exclusiva del minorista).

Francia: Marshmallow Smoke (desodorante aerosol premium de 150 ml), precio de venta recomendado €4.99 a €5.19 (el precio queda a discreción exclusiva del minorista).

Argentina: Marshmallow Smoke (desodorante aerosol premium de 150 ml), precio de venta recomendado AR$6.057,26 (el precio queda a discreción exclusiva del minorista).

Mexico: Marshmallow Smoke (desodorante aerosol premium de 150 ml) e Indigo Haze (desodorante aerosol premium de 150 ml), precio de venta recomendado MX$100 (el precio queda a discreción exclusiva del minorista).

Notas para los editores:

Acerca de AXE

Fundada en 1983, AXE (también conocida como Lynx en el Reino Unido) es la marca de fragancias para hombre número 1 del mundo.

Vendido en más de 90 mercados, durante más de cuatro décadas AXE ha estado trabajando en colaboración con casas de perfumes de clase mundial para ser la marca de fragancias de referencia para los jóvenes que desean sentirse y oler atractivos, en todas partes. Respaldadas por su inversión en la ciencia del aroma, las fragancias de AXE están formuladas con ZincZap, una tecnología exclusiva de potenciación de fragancias respaldada por evidencia científica.

AXE forma parte de Unilever, uno de los principales proveedores mundiales de productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Alimentos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados por 3.400 millones de personas cada día.

Para obtener más información, visite AXE.com y síganos en TikTok e Instagram en @AXE y @Lynx para acceder a contenido exclusivo, promociones especiales y más.

Acerca de Unilever

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Nutrición, con ventas en más de 190 países y productos que son utilizados por 3.400 millones de personas cada día. En 2023, Unilever generó ventas por €59.600 millones y empleó a 128.000 personas.

Para más información, visite http://www.unilever.com.

FUENTE AXE