LA SAUCISSE QUI A FAIT LE BUZZ SUR INTERNET ? OUI… C'ÉTAIT NOUS

Il s'avère que la saucisse la plus célèbre au monde est un coup de pub de la marque de parfums AXE

MEXICO, NEW YORK, LONDRES et BERLIN, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- AXE (connu sous le nom de Lynx au Royaume-Uni) révèle qu'il est derrière le mystérieux homme-saucisse aperçu un peu partout à Mexico pendant la semaine de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026™. Et oui, c'était vraiment l'homme le plus irrésistible du tournoi.

Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Getty) Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Backgrid) Axe tricks the internet with mystery wiener couple at FIFA World Cup 2026™ for ‘Smell your best when you look your worst’ campaign (Credit: Backgrid)

Ces deux dernières semaines, ce mystérieux couple a tenu le web en haleine : on a pu apercevoir un homme déguisé en saucisse et la célèbre influenceuse fitness Cheyenne Moles en train de sortir d'hôtels cinq étoiles et des restaurants sur les toits les plus branchés de Mexico. Le couple a également fait une apparition à l'intérieur de l'Estadio Azteca lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026™. Une question revenait sans cesse sur tous les fils d'actualité : qui sont-ils ?

Les théories des fans sont devenues de plus en plus farfelues et Internet s'est enflammé.

« Voilà à quoi ressemble pour nous une victoire à la Coupe du monde », a déclaré Caroline Gregory, directrice mondiale de la marque AXE/Lynx . « Les parfums de luxe et la Coupe du monde ne sont pas deux choses que l'on associe généralement. Personne ne s'attendait à notre présence. Mais nous y étions, et nous avons réussi à faire parler le monde entier de la vie amoureuse d'une saucisse. C'est AXE qui fait ce qu'il sait faire de mieux : vous permettre de sentir bon même quand vous n'êtes pas à votre avantage. »

Cette action qui a fait le buzz sur Internet s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale d'AXE pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™, « Smell Your Best When You Look Your Worst », qui repose sur l'idée que AXE Fine Fragrance est si efficace que même un homme déguisé en saucisse géante devient irrésistible lorsqu'il le porte.

AXE s'est également associé officiellement à la Coupe du monde de la FIFA 2026™ pour lancer trois parfums en édition limitée issus de sa collection « Fine Fragrance » : Marshmallow Smoke, White Vetiver et Indigo Haze. Avec le packaging en édition limitée d'AXE le plus « FOMO » à ce jour.

Remarques à l'attention des détaillants :

Vous trouverez ci-après le prix de vente conseillé pour chaque produit et chaque marché :



Royaume-Uni : Marshmallow Smoke (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) - Prix de vente conseillé : 5,95 £ (le prix est fixé à la seule discrétion du revendeur).

Allemagne : Marshmallow Smoke (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) - Prix de vente conseillé : 5,79 € (le prix est fixé à la seule discrétion du revendeur).

France : Marshmallow Smoke (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) - Prix de vente conseillé : 4,99 € - 5,19 € (le prix est fixé à la seule discrétion du revendeur).

Argentine: Marshmallow Smoke (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) et White Vetiver (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) - Prix de vente conseillé : 6 057,26 AR$ (hors TVA) (le prix est fixé à la seule discrétion du revendeur).

Mexique : Marshmallow Smoke (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml), White Vetiver (déodorant en aérosol haut de gamme, 150 ml) et Indigo Haze (déodorant en aérosol haut de gamme de 150 ml) - Prix de vente conseillé : 100 MX$ (le prix est fixé à la seule discrétion du revendeur).

Notes aux rédacteurs :

À propos d'AXE

Fondée en 1983, AXE (également connue sous le nom de Lynx au Royaume-Uni) est la marque de parfums pour hommes n° 1 au monde.

Commercialisée sur plus de 90 marchés, AXE collabore depuis plus de 40 ans avec des maisons de parfums de renommée mondiale afin de s'imposer comme la marque de parfums incontournable pour les jeunes hommes qui souhaitent se sentir séduisants et sentir bon, où qu'ils soient. S'appuyant sur ses investissements dans la science des odeurs, les parfums AXE sont créés sur la base de la technologie ZincZap, un exhausteur de parfum exclusif et scientifiquement prouvé.

AXE fait partie du groupe Unilever, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, d'entretien ménager et d'alimentation, présent dans plus de 190 pays et dont les produits sont utilisés quotidiennement par 3,4 milliards de personnes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur AXE.com et suivez-nous sur TikTok et Instagram aux comptes @AXE et @Lynx pour accéder à du contenu exclusif, à des promotions spéciales et bien plus encore.

À propos d'Unilever

Unilever est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, d'entretien ménager et de nutrition, présent dans plus de 190 pays et dont les produits sont utilisés quotidiennement par 3,4 milliards de personnes. En 2023, Unilever a réalisé un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros et employait 128 000 personnes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur , http://www.unilever.com et.