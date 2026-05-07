2025-26 के लिए HKU ने Entrance Scholarships Award Ceremony आयोजित की

हाँग काँग, 7 मई, 2026 /PRNewswire/ -- University of Hong Kong (HKU) ने हाल ही में 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की उत्कृष्ट शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए HKU Entrance Scholarships Award Ceremony आयोजित की थी।

Professor Xiang Zhang, HKU के अध्यक्ष और कुलपति, द्वारा संचालित इस समारोह में 700 से अधिक छात्र पुरस्कार विजेताओं, अभिभावकों और अतिथियों ने भाग लिया था। अपने स्वागत भाषण में Professor Zhang ने कहा कि AI के एकीकरण के साथ शिक्षण के तरीके को मौलिक रूप से बदलने के लिए University एक नई AI Hub पहल स्थापित कर रही थी। अगले दशक के भीतर AI के विकास से शिक्षा और कुछ व्यवसायों को नाटकीय रूप से पुन: परिभाषित कर सकने की क्षमता के मद्देनजर, उन्होंने छात्रों को रचनात्मक बनने और परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए भविष्य के अग्रदूतों के रूप में स्वयं को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

'Hon Ping Entrance Scholarship for Nigerian Students,' 'Jardine HKU Scholarship,' 'Lee Shau Kee Top Athletes Scholarships,' 'QRT-HKU Scholarship,' 'Rosita King Ho Scholarship,' 'The Hong Kong Jockey Club Chairman's Scholarship,' और 'The Hong Kong Jockey Club Striding On Scholarship,' के संरक्षकों के साथ-साथ HKU के उपाध्यक्ष और प्रो-वाइस-चांसलर (शिक्षण-अधिगम), Professor Jay Siegel और HKU के रजिस्ट्रार, Professor Ian Holliday. भी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करने वाले विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे।

बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की, थाईलैंड और वियतनाम सहित 11 वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधियों ने छात्र पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया था। स्थानीय माध्यमिक विद्यालयों के 30 से अधिक प्रतिनिधि भी अपने पूर्व छात्रों के साथ समारोह मनाने के लिए उपस्थित थे।

पुरस्कृत छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें 55 President's Scholars शामिल हैं। अन्य छात्रवृत्तियों में असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों वाले छात्रों के लिए 'The Hong Kong Jockey Club Chairman's Scholarship', 'Top Athletes Direct Admission Scheme' के माध्यम से HKU में प्रवेश पाने वाले उत्कृष्ट युवा एथलीटों के लिए 'Lee Shau Kee Top Athletes Scholarship' और Belt and Road देशों से आने वाले छात्रों को सम्मानित करने वाली 'Belt and Road Scholarship' शामिल हैं।

छात्रवृत्तियां प्राप्त करने पर खुशी व्यक्त करने के अतिरिक्त, पुरस्कार विजेता अपने विश्वविद्यालय जीवन और भविष्य के कैरियर प्रयासों के लिए भी उत्सुक हैं।

अपने समुदाय में अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए सक्षम बनाने वाले Bachelor of Arts in Humanities and Digital Technologies प्रोग्राम से HKU Scholarship for Future Leaders के प्राप्तकर्ता, João Davi de Morais, ने छात्रवृत्ति के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया था। ब्राजील के सातवें सबसे बड़े वंचित समुदाय में पले-बढ़े João, वंचित युवाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने ब्राजील में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर अपने पत्रकारिता कार्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में प्रस्तुत किया था, जहां उनकी मुलाकात ब्राजील के शिक्षा मंत्री से हुई और उन्होंने अपने गृह राज्य में नए डेकेयर केंद्रों की घोषणा में योगदान दिया था। João को उम्मीद थी कि उनकी कहानी निम्न-आय वाले युवाओं को सामाजिक सीमाओं से आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी, और वे एक युवा अग्रणी के रूप में शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

President's Scholars के लिए HKU Undergraduate Entrance Scholarship से सम्मानित और वर्तमान में Bachelor of Engineering Elite Programme में भाग ले रहे, Aryan Sokhiya ने प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक गेमिफाइड प्लेटफॉर्म विकसित करने और उसे प्रस्तुत करने की अपनी हाई स्कूल परियोजना के बारे में बताया था। इस अनुभव ने उन्हें इंजीनियरिंग को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जो लोगों, विचारों और उद्देश्य को जोड़कर विचारों को बड़े पैमाने पर लागू होने वाले, वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदल सकती है। Aryan ने टेक्नोलॉजीकल चुनौतियों से निपटने के लिए HKU के अंतःविषयक दृष्टिकोण की सराहना की और छात्रवृत्ति के लिए धन्यवाद दिया, जिसने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की बल्कि सुनियोजित व्यक्तिगत विकास के अवसर भी प्रदान किए थे।

Lee Shau Kee Top Athletes Scholarship की प्राप्तकर्ता और चीन के 15वें National Games of China और Asian Athletics Championships में हाँगकाँग का प्रतिनिधित्व करने वाली लंबी कूद की एथलीट के रूप में, Jia Wai Yin Tiffany अब Bachelor of Biomedical Sciences की पढ़ाई कर रही हैं। Tiffany ने एक छात्रा-एथलीट के रूप में अपनी अनूठी शैक्षिक यात्रा साझा की। उन्होंने अपनी शैक्षणिक सफलता का श्रेय खेलों के माध्यम से विकसित दृढ़ता और संवेदनशीलता को दिया और खेल तथा शिक्षा दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लचीलापन, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय तथा छात्रवृत्ति के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

बांग्लादेश की Belt and Road Scholarship प्राप्तकर्ता और विज्ञान स्नातक की छात्रा, Naziba Sayem, ने HKU में Molecular Biology and Biotechnology के अध्ययन के पीछे प्रेरणा के रूप में एक दुर्लभ ऑटोइम्यून रोग से जूझने में अपनी मां की सहनशीलता पर प्रकाश डाला। आर्थिक तंगी के बावजूद, उनके माता-पिता के शिक्षा के प्रति अटूट समर्थन ने Naziba को महत्वाकांक्षी और आशावान बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। Belt and Road Scholar के रूप में, उन्हें अपने देश और इस पहल की भावना का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। Naziba को उम्मीद है कि HKU में अपनी शिक्षा का उपयोग करके वे बांग्लादेश में अनुसंधान में योगदान देंगी और दूसरों को चुनौतियों से पार पाने, अपने सपनों को साकार करने और वैश्विक सहयोग के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी।

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