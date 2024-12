Lanzamiento de la iniciativa mundial para capacitar a científicos en pruebas seguras de cosméticos y productos químicos, sin experimentación dolorosa y arcaica en animales

BRUSELAS, 3 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Una nueva Clase magistral en línea para capacitar a científicos en pruebas de cosméticos y productos químicos sin experimentar en animales se considera un punto de inflexión en el ámbito de las pruebas exentas de crueldad animal en el mundo. El plan de estudio, que incluye estudios de casos reales para guiar a los científicos paso a paso en la ejecución de pruebas libres de crueldad animal, lanzado por la Colaboración para la Evaluación de Seguridad sin Animales (AFSA, por sus siglas en inglés), atrajo a más de 1.200 participantes de casi 70 países desde su lanzamiento en 2023, enfatizando un interés mundial en métodos de prueba innovadores y éticos. Su módulo final, que completa el curso de diez módulos, ya está disponible para inscripciones.

Clase magistral de AFSA; Edward Jenner/Pexels

El curso, creado con aportes de la industria, desarrolladores de métodos, expertos en normativas y protección animal, orienta a los usuarios en cada etapa de la "evaluación de riesgos de próxima generación" que culmina en técnicas avanzadas como la integración de datos para garantizar conclusiones fundamentadas de seguridad del consumidor. Estas metodologías de vanguardia no solo eliminan la necesidad de pruebas dolorosas en animales, sino que también proporcionan resultados más válidos y confiables con respecto a la seguridad de las sustancias químicas y los productos.

Como resultado de las amplias contribuciones de expertos mundiales en ciencias de seguridad sin uso de animales, la Clase magistral de AFSA tiene como objetivo proporcionar fundamentos educativos para un cambio duradero y así, promover prácticas científicas más amables que también garanticen mejor la seguridad humana. Entidades normativas, desarrolladores de productos, organizaciones de investigación contratadas y profesionales académicos de todo el mundo participan activamente en el desarrollo del curso, lo que demuestra la naturaleza verdaderamente colaborativa de la ciencia de seguridad sin uso de animales en todo el mundo.

La Dra. Catherine Willett, directora sénior de asuntos científicos y normativos de Humane Society International y coordinadora principal de la Clase magistral de AFSA, comentó: "Los consumidores y las empresas, sin distinción, rechazan las pruebas dolorosas y obsoletas en animales, y desean familiarizarse mejor con herramientas de vanguardia disponibles en el repositorio de recursos para trabajar sin animales, por lo que saber cómo usarlas para tomar decisiones de seguridad puede constituir un desafío. La Clase magistral de AFSA explica la evaluación de seguridad sin experimentación en animales, lo que facilita que las empresas reemplacen ratas, conejos y conejillos de indias por modelos avanzados y simulaciones computacionales que no exigen utilizar animales".

Mark Broussard, participante del curso y socio gerente de Desert in Bloom Cosmetics Lab, expresó: "La Clase magistral de AFSA realmente me ayudó a comprender el proceso completo para determinar la seguridad de un nuevo ingrediente cosmético utilizando métodos que no requieren experimentar en animales, ya que estoy trabajando con un nuevo extracto de planta que no se ha probado ni utilizado antes en productos cosméticos o terapéuticos para uso humano. Creo que las metodologías de este nuevo enfoque arrojarán resultados más válidos y confiables sobre la seguridad de ingredientes cosméticos sin necesidad de someter a animales a dolorosos procedimientos de prueba".

"La seguridad de los cosméticos y productos de cuidado personal que los consumidores utilizan y en los que confían todos los días es de suma importancia", señaló la Dra. Julia H Fentem, vicepresidenta ejecutiva de Seguridad, Medio Ambiente y Ciencia normativa en Unilever. "El exclusivo programa de nuestra Clase magistral de AFSA se centra en la evaluación de la seguridad de productos e ingredientes cosméticos sin generar nuevos datos de animales y contempla todos los aspectos del uso de herramientas y datos no animales para la toma de decisiones internas de la empresa, así como las evaluaciones de seguridad normativas".

La Clase magistral de AFSA contribuirá a suministrar a las principales partes interesadas las herramientas y el conocimiento necesarios para explorar mejor los métodos de pruebas de seguridad sin uso de animales y contribuir al cambio más amplio hacia un futuro de la ciencia de seguridad cosmética y química sin crueldad animal.

La Clase magistral completa de AFSA está disponible de forma gratuita en línea en AFSAcollaboration.org/masterclass.

Notas para el editor:

La Clase magistral de AFSA es el resultado de contribuciones en especie de las siguientes organizaciones miembros: Avon Products Inc., Crème, Delphic HSE, DSM-Firmenich, Givaudan, Humane Society International, Institute for In Vitro Sciences, International Flavors & Fragrances, Inc., Lhasa Ltd., L'Oréal, Lush Fresh Handmade Cosmetics, Procter & Gamble, Symrise y Unilever.

