Une initiative mondiale a été lancée pour former les scientifiques à tester en toute sécurité les cosmétiques et les produits chimiques sans recourir à des expériences douloureuses et archaïques sur les animaux.

BRUXELLES, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Une nouvelle classe de maître en ligne pour former les scientifiques à tester les cosmétiques et les produits chimiques sans utiliser d'animaux est saluée comme un changement majeur pour les tests sans cruauté dans le monde entier. Le programme d'études lancé par l'Animal-Free Safety Assessment Collaboration (AFSA), qui comprend des études de cas réels permettant aux scientifiques d'effectuer des tests sans animaux étape par étape, a attiré plus de 1 200 participants de près de 70 pays depuis son lancement en 2023, ce qui témoigne de l'intérêt mondial pour les méthodes d'essai innovantes et éthiques. Le dernier module est maintenant ouvert à l'inscription, complétant ainsi un programme de dix modules.

Créée avec la contribution de l'industrie, des développeurs de méthodes, des experts en réglementation et en protection des animaux, la formation guide les utilisateurs à travers chaque étape de « l'évaluation des risques de la prochaine génération », culminant avec des techniques avancées telles que l'intégration des données afin de garantir des conclusions solides en matière de sécurité des consommateurs. Ces méthodologies de pointe permettent non seulement d'éviter les essais douloureux sur les animaux, mais aussi d'obtenir des résultats plus valables et plus fiables en ce qui concerne la sécurité des substances chimiques et des produits.

Fruit d'un large éventail de contributions d'experts mondiaux de la science de la sécurité sans animaux, la classe de maître de l'AFSA vise à fournir les éléments éducatifs nécessaires à un changement durable, en encourageant des pratiques scientifiques plus respectueuses qui permettront également de mieux garantir la sécurité des personnes. Les régulateurs, les développeurs de produits, les organismes de recherche sous contrat et les professionnels universitaires du monde entier participent tous activement à l'élaboration du cours, ce qui illustre la nature véritablement collaborative de la science de la sécurité sans animaux dans le monde entier.

Catherine Willett, directrice principale des affaires scientifiques et réglementaires à Humane Society International et coordinatrice principale de la classe de maître de l'AFSA, a déclaré :« Les consommateurs et les entreprises veulent s'éloigner des tests douloureux et dépassés sur les animaux, mais il peut être difficile d'en savoir plus sur les outils de pointe disponibles dans la boîte à outils sans animaux et sur la manière de les utiliser pour prendre des décisions en matière de sécurité. La classe de maître de l'AFSA démystifie l'évaluation de la sécurité sans recours aux animaux, ce qui permet aux entreprises de remplacer plus facilement les rats, les lapins et les cobayes par des modèles non animaux avancés et des simulations informatiques. »

Mark Broussard, participant au cours et associé directeur de Desert in Bloom Cosmetics Lab, a déclaré : « La classe de maître de l'AFSA m'a vraiment aidé à comprendre l'ensemble du processus de détermination de la sécurité d'un nouvel ingrédient cosmétique à l'aide de méthodes non animales, puisque je travaille avec un nouvel extrait de plante qui n'a jamais été testé ou utilisé dans des produits cosmétiques/thérapeutiques destinés à un usage humain. Je pense que les nouvelles méthodologies d'approche donneront des résultats plus valables et plus fiables sur l'innocuité des ingrédients cosmétiques sans soumettre les animaux aux douloureuses procédures d'expérimentation animale. »

« La sécurité des cosmétiques et des produits de soins personnels que les consommateurs utilisent et auxquels ils font confiance tous les jours est de la plus haute importance » , a déclaré le Dr. Julia H Fentem, vice-présidente exécutive, sécurité, science environnementale et réglementaire chez Unilever. « Notre programme unique AFSA Master Class est axé sur l'évaluation de la sécurité des produits et ingrédients cosmétiques sans générer de nouvelles données animales et couvre tous les aspects de l'utilisation d'outils et de données non animales pour la prise de décision interne à l'entreprise ainsi que pour les évaluations réglementaires de la sécurité. »

La classe maître de l'AFSA permettra de doter les acteurs clés des outils et des connaissances nécessaires pour mieux explorer les méthodes d'essais d'innocuité sans animaux et contribuer à l'évolution générale vers un avenir sans cruauté de la science de l'innocuité des cosmétiques et des produits chimiques.

L'intégralité de la classe maître de l'AFSA est disponible gratuitement en ligne à l'adresse suivante : AFSAcollaboration.org/masterclass.

La classe maître de l'AFSA est le fruit des contributions en nature des organisations membres suivantes : Avon Products Inc, Crème, Delphic HSE, DSM-Firmenich, Givaudan, Humane Society International, Institute for In Vitro Sciences, International Flavors & Fragrances Inc, Lhasa Ltd, L'Oréal, Lush Fresh Handmade Cosmetics, Procter & Gamble, Symrise, Unilever.

