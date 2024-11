Weltweite Initiative zur Schulung von Forschern in der sicheren Prüfung von Kosmetika und Chemikalien ohne schmerzhafte und veraltete Tierversuche ins Leben gerufen

BRÜSSEL, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Ein neuer Online-Master-Class-Kurs, der Wissenschaftler darin schult, Kosmetika und Chemikalien ohne Tierversuche zu testen, wird als bahnbrechend für tierversuchsfreie Tests weltweit gefeiert. Der von der Animal-Free Safety Assessment Collaboration (AFSA) ins Leben gerufene Lehrplan, der Wissenschaftler anhand von Fallstudien aus der Praxis Schritt für Schritt durch tierversuchsfreie Tests führt, hat seit seinem Debüt im Jahr 2023 mehr als 1.200 Teilnehmer aus fast 70 Ländern angezogen und verdeutlicht das weltweite Interesse an innovativen, ethischen Testmethoden. Das letzte Modul, das den zehn Module umfassenden Kurs abschließt, ist jetzt zur Anmeldung freigegeben.

AFSA Master Class; Edward Jenner/Pexels

Der Kurs, der unter Mitwirkung von Industrie, Methodenentwicklern, Regulierungs- und Tierschutzexperten erstellt wurde, führt die Benutzer durch alle Phasen der „Risikobewertung der nächsten Generation" und gipfelt in fortgeschrittenen Techniken wie der Datenintegration, um zuverlässige Schlussfolgerungen zur Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. Diese hochmodernen Methoden machen nicht nur schmerzhafte Tierversuche überflüssig, sondern liefern auch validere und zuverlässigere Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit von Chemikalien und Produkten.

Die AFSA Master Class ist das Ergebnis umfassender Beiträge globaler Experten auf dem Gebiet der tierversuchsfreien Sicherheitswissenschaft und soll die pädagogischen Bausteine für einen dauerhaften Wandel liefern, indem sie zu schonenderen wissenschaftlichen Praktiken anregt, die auch die Sicherheit der Menschen besser gewährleisten. Aufsichtsbehörden, Produktentwickler, Auftragsforschungsinstitute und akademische Fachleute aus der ganzen Welt sind aktiv an der Entwicklung des Kurses beteiligt, was den wahrhaft kooperativen Charakter der tierversuchsfreien Sicherheitswissenschaft weltweit verdeutlicht.

Dr. Catherine Willett, Senior Director of Science and Regulatory Affairs bei Humane Society International und Hauptkoordinatorin der AFSA Master Class, sagte: „Sowohl Verbraucher als auch Unternehmen wollen weg von schmerzhaften und veralteten Tierversuchen, aber es kann eine Herausforderung sein, mehr über die hochmodernen Hilfsmittel zu erfahren, die in der tierversuchsfreien Werkzeugkiste zur Verfügung stehen, und darüber, wie man sie für Sicherheitsentscheidungen nutzt. Die AFSA Master Class entmystifiziert die tierversuchsfreie Sicherheitsbewertung und erleichtert es den Unternehmen, Ratten, Kaninchen und Meerschweinchen durch fortschrittliche tierversuchsfreie Modelle und Computersimulationen zu ersetzen."

Der Kursteilnehmer Mark Broussard, Managing Partner von Desert in Bloom Cosmetics Lab, sagte: „Die AFSA Master Class hat mir wirklich geholfen, den gesamten Prozess der Bestimmung der Sicherheit eines neuartigen kosmetischen Inhaltsstoffs mit tierversuchsfreien Methoden zu verstehen, da ich mit einem neuartigen Pflanzenextrakt arbeite, der bisher noch nicht auf seine Sicherheit geprüft oder in kosmetischen/therapeutischen Produkten für den menschlichen Gebrauch verwendet wurde. Ich denke, dass die neuen Herangehensweisen zu aussagekräftigeren und zuverlässigeren Ergebnissen in Bezug auf die Sicherheit kosmetischer Inhaltsstoffe führen werden, ohne dass Tiere den schmerzhaften tierbasierten Testverfahren unterzogen werden müssen."

„Die Sicherheit der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, die die Verbraucher jeden Tag verwenden und denen sie vertrauen, ist von größter Bedeutung", sagte Dr. Julia H. Fentem, EVP Safety, Environmental & Regulatory Science bei Unilever. „Unser einzigartiges AFSA Master Class-Programm konzentriert sich auf die Sicherheitsbewertung von kosmetischen Produkten und Inhaltsstoffen, ohne neue Tierdaten zu generieren, und deckt alle Aspekte der Verwendung von Hilfsmitteln und Daten ohne Tierversuche für die interne Entscheidungsfindung des Unternehmens sowie für die behördliche Sicherheitsbewertung ab."

Die AFSA Master Class wird dazu beitragen, wichtigen Interessenvertretern die richtigen Instrumente und Kenntnisse an die Hand zu geben, um tierversuchsfreie Methoden der Sicherheitsprüfung besser erforschen zu können und einen Beitrag zum allgemeinen Wandel hin zu einer grausamkeitsfreien Zukunft der kosmetischen und chemischen Sicherheitswissenschaft zu leisten.

Die vollständige AFSA Master Class ist online frei verfügbar unter AFSAcollaboration.org/masterclass.

Anmerkung an Redaktionen:

Die AFSA Master Class ist das Ergebnis von Sachspenden der folgenden Mitgliedsorganisationen: Avon Products Inc, Crème, Delphic HSE, DSM-Firmenich, Givaudan, Humane Society International, Institute for In Vitro Sciences, International Flavors & Fragrances, Inc, Lhasa Ltd, L'Oréal, Lush Fresh Handmade Cosmetics, Procter & Gamble, Symrise, Unilever.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568080/Humane_Society_International_AFSA_Master_Class.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2568079/AFSA_collab_purple_PNG_Logo.jpg