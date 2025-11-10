Sortie du RS8 II, le lecteur hi-fi portable phare de HiBy

LEWES, Delaware, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- HiBy a officiellement lancé son nouveau lecteur hi-fi portable phare, le RS8 II, le 30 octobre 2025. Le RS8 II intègre les dernières avancées de HiBy dans le domaine des technologies audio portables ainsi qu'une connaissance approfondie des tendances du marché pour redéfinir la norme des lecteurs de musique portables haut de gamme. Il est doté d'un processeur à haute performance, d'une architecture audio améliorée et de multiples options de connexion prenant en charge les formats audio à haute résolution et les sorties polyvalentes pour proposer aux utilisateurs une expérience audio numérique complète et une connectivité tout en souplesse.

HiBy RS8 II products showcase

« Le RS8 II de HiBy : l'évolution de la série RS »

Le lecteur est alimenté par le processeur Qualcomm Dragonwing QCS8550 (plateforme 8Gen2) et l'architecture audio perfectionnée DARWIN de troisième génération, associés à la fonction AdaptiveAMP pour offrir une amplification dynamique de classe A/B à 64 niveaux d'ajustement et une valeur de THD+N de seulement 0,0008 %. Son puissant ensemble CPU+GPU+NPU+FPGA+DSP, combiné avec un réseau de résistances R2R parfaitement adapté, garantit la précision de la reproduction audio à haute résolution. La simulation de tonalité Sankofa AI permet aux utilisateurs de profiter de signatures sonores inspirées de sources audio classiques telles que les minidisques, les CD, les cassettes et les bandes magnétiques, avec des mises à jour gratuites pour personnaliser l'expérience hi-fi.

En matière de design, le RS8 II adopte un châssis monobloc en aluminium doté d'un dos en verre, des lignes géométriques et des coupes tridimensionnelles qui créent un style unique. Le panneau arrière est gravé avec les lettres « RS » et la mention « DESIGNED BY HIBY », les boutons latéraux hexagonaux symbolisent l'architecture Darwin et le bouton rotatif à plusieurs facettes reflète la lumière comme un diamant. Pour un poids de 425 g, le lecteur allie performance et portabilité.

Le RS8 II dispose d'un écran HD 1 080 × 1 920 de 5,5 pouces et d'une batterie de 46,8 Wh compatible avec une charge rapide PD3.0 de 80 W. La connectivité sans fil prend en charge Wi-Fi 7 MIMO et Bluetooth 5.3 (compatible avec AptX Adaptive et AptX Lossless). Les performances audio sont améliorées par des oscillateurs femtoseconde NDK de 45,1584 MHz et 49,152 MHz pour DSD1024, PCM 1 536 Hz/32 bits et MQA 16X, et l'architecture Direct Transport Audio (D.T.A.), qui contourne la conversion de fréquence d'échantillonnage du système Android pour permettre la lecture à haute résolution à partir d'applications tierces. Les options de sortie comprennent une prise combinée PO/LO de 3,5 mm, une sortie téléphonique BAL de 4,4 mm, une sortie ligne BAL de 4,4 mm, une prise audio numérique de type C compatible avec un câble coaxial SPDIF, une entrée/sortie audio USB, et la première interface I²S pour lecteur portable, ce qui élargit considérablement les possibilités de connexion.

Avec sa simulation de tonalité avancée, son taux de distorsion ultrafaible et sa gestion efficace de l'énergie, le RS8 II propose une expérience d'écoute à haute fidélité sans précédent qui établit une nouvelle référence en matière de hi-fi portable.

À propos de HiBy

Fondée en 2011, la marque HiBy fait autorité dans le domaine des appareils audio portables. Elle se consacre au développement, à la conception et à la vente de produits audio portables haut de gamme à travers ses filiales HiBy Music et HiBy Digital.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815825/HiBy_RS8_II_products_showcase.jpg