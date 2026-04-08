Llega a México la nueva TV Mini LED de Samsung

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La innovación en pantallas sigue avanzando y Samsung da un paso más con el lanzamiento de su nueva línea Mini LED en el país. Una serie de pantallas que brindan un control de luz más preciso y mejoras impulsadas por inteligencia artificial que elevan la calidad de imagen, el sonido y la experiencia general del usuario.

Calidad de imagen más avanzada con Mini LED

La tecnología Mini LED de Samsung es significativamente más pequeñas que las de un LED convencional. Esto permite controlar la luz con mayor precisión para detalles más finos y una profundidad realista para una imagen clara y envolvente.

Los colores son naturales gracias a Pure Spectrum Color, que ofrece precisión a nivel de pixel con una gama colores ampliada. Cada tono se percibe intenso y equilibrado en toda la pantalla, manteniendo la profundidad sin saturar los colores de la imagen.

IA para una experiencia enriquecida

Su procesador NQ4 AI Gen2* utiliza la potencia de 20 redes neuronales de IA para optimizar la imagen y el sonido, ya sea en series, videojuegos o deportes en vivo.

Esta capacidad destaca en funciones como AI Football Mode, que emplea optimización impulsada por IA para ofrecer colores más vibrantes, contrastes dinámicos y comentarios nítidos, con lo que se puede vivir cada pase y ovación con claridad profesional.*

Además, la línea Mini LED integra Vision AI Companion. Con esta función, el usuario puede realizar consultas sobre el contenido en pantalla y recibir respuestas instantáneas en video e imagen a través de múltiples agentes de IA.

Sonido envolvente e inteligente

Por su parte, Q-Symphony mejora la experiencia de audio cuando se agrega una barra de sonido Samsung, al hacer que ambos equipos se coordinen en perfecta armonía para un sonido surround inmersivo.

Para una inmersión total, la función Object Tracking Sound Lite crea un sonido surround 3D que rastrea la acción que se muestra en la televisión para envolver a los espectadores en una experiencia de audio completa.

Además, la tecnología Adaptive Sound utiliza inteligencia escénica de audio en tiempo real para optimizar el sonido en función de las escenas que se muestran en la pantalla. Incluso también reconoce la habitación y configuración para adaptar el sonido al espacio.**

Experiencia gaming

Para los entusiastas del gaming, la línea Mini LED cuenta con Motion Xcelerator 144 Hz*, que ofrece un rendimiento fluido en juegos VRR de hasta 4K. Además, AI Gaming Optimizer* reconoce al instante el género del juego y aplica automáticamente la configuración ideal.

Disfruta tus juegos en un mismo lugar, estas pantallas cuentan con Gaming Hub, la plataforma que reúne títulos de aplicaciones, consolas y servicios en la nube en un solo lugar; basta con conectar un control inalámbrico directamente a la Smart TV para comenzar a jugar.

Disponibilidad

La línea Mini LED de Samsung ya está disponible de manera exclusiva en Samsung.com/mx en dos series (M70HAF, y M80HAF), con tamaños que van desde las 43" hasta las 85".

Beneficios en tu compra

Agregar el beneficio de Eco Renueva hasta 5k pesos de descuento dependiendo el modelo a comprar.

Descubre más sobre esta línea en Samsung.com/mx/tvs/all-tvs/?mini-led

*En el modelo M80HAF

**Adaptive Sound+ para el modelo M80HAF

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FUENTE Samsung Mexico