Lockton obtiene su licencia para operar como reaseguradora en Arabia Saudita

Mohammed Al Rowais es designado como director ejecutivo de Reaseguros

RIAD, Arabia Saudita, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, el corredor de seguros privado más grande del mundo, ha obtenido su licencia para operar como reaseguradora en el Reino de Arabia Saudita. Este hecho marca la siguiente etapa en la expansión geográfica de Lockton y refleja su estrategia internacional más amplia para ofrecer soluciones de reaseguros facultativos y contractuales personalizadas a comunidades de seguros locales y, a su vez, prestar servicios a sus clientes. Esta expansión conecta la experiencia internacional de Lockton en reaseguros y el comercio mayorista, para permitirle a la empresa cumplir con los requisitos cada vez mayores de las aseguradoras en función de brindar capacidades y soluciones de primer nivel adaptadas a las nuevas necesidades de riesgo en Arabia Saudita.

La división de reaseguros estará dirigida por Mohammed Al Rowais. Mohammed aporta más de 15 años de experiencia en el mercado de seguros saudí donde ha ocupado puestos de dirección en importantes empresas y es miembro del Subcomité de Seguros y Reaseguros Generales de la Autoridad de Seguros del Reino de Arabia Saudita. Su liderazgo y su amplia experiencia en el mercado local serán fundamentales para desarrollar capacidades facultativas y contractuales en el Reino.

Ata Khatib, presidente de Lockton en el Medio Oriente y el Norte de África, expresó:

"Nuestra prioridad es ofrecer soluciones de reaseguros de gestión local que combinen la experiencia internacional con los conocimientos específicos del mercado y satisfagan las nuevas necesidades de los clientes en Arabia Saudita. La experiencia y liderazgo de Mohammed nos ayudará a desarrollar las capacidades necesarias para ofrecer asistencia integral, desde colocaciones facultativas complejas hasta soluciones contractuales, con el fin de garantizar que los clientes accedan al mejor asesoramiento e implementación donde es más importante".

Chris Brown, director ejecutivo de Lockton International, comentó:

"Esta licencia consolida nuestra oferta y garantiza que atendamos a los clientes donde nos necesitan, en Arabia Saudita y más allá de sus fronteras, con el alcance combinado de Lockton y las capacidades especializadas de nuestra división Lockton Re (contractual). La cercanía con el cliente es el eje central de nuestra estrategia y esta expansión refleja nuestro compromiso de estar a su disposición a medida que surgen nuevas necesidades de riesgo y seguros".

Keith Harrison, director ejecutivo internacional de Lockton Re, añadió:

"Las opciones (de reaseguros) contractuales tienden cada vez más a la innovación, e incorporan análisis, soluciones de capital y un diseño ágil de programa que favorece el crecimiento y la resiliencia. Bajo la dirección de Mohammed, nuestra plataforma saudí mejorará la manera en la que ofrecemos soluciones de reaseguros por tratado en el Reino, y garantizará que Lockton establezca los estándares para la gestión y la innovación en este mercado de vital importancia".

Las operaciones de reaseguros de Lockton en Arabia Saudita se sustentan en un equipo de especialistas que aportan su amplia experiencia en soluciones de reaseguros facultativos y contractuales para apoyar el mercado local de seguros en todo el Reino.

La noticia de hoy llega tras la expansión de Lockton hacia Arabia Saudita y la designación de Mohammad Al Abdul Jabbar como director ejecutivo de la división de Venta Directa/Minorista de Lockton.

Nota a los editores

Oferta de reaseguros facultativos y contractuales

La licencia para operar como reaseguradora de Lockton le permite a la empresa ofrecer una serie de soluciones integrales de reaseguros facultativos y contractuales a las aseguradoras radicadas en Arabia Saudita, entre las que se encuentran:

Colocaciones facultativas complejas en los ámbitos de la energía, la construcción, las propiedades, los accidentes, las líneas financieras, las fusiones y adquisiciones, y el cibernético.

Programas contractuales respaldados por análisis líderes del mercado, la optimización de carteras y la asesoría de capital.

Acceso a la red mundial y las relaciones de mercado de Lockton, a través de un equipo local con amplia experiencia en el mercado saudí.

Desarrollo de capacidades de servicio completo en el Reino

Recientemente, Lockton obtuvo su licencia para operar como reaseguradora minorista (directa) en Arabia Saudita. Con esta licencia, Lockton ahora puede ofrecer su gama completa de capacidades en Arabia Saudita, lo que destaca el compromiso de la empresa con la inversión en gestión e innovación para apoyar a los clientes de todo el país.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton es también lo que nos hace mejores: la independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus más de 13.100 asociados, que operan en más de 155 países, centrarse exclusivamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Con una experiencia que llega a todo el mundo, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr importantes resultados. Para obtener más información, visite www.lockton.com.

Contacto para los medios: Fern Hammond, jefe de Comunicaciones para el Medio Oriente y el Norte de África; [email protected] ; +971 (0)56 996 4805

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FUENTE Lockton