Lockton se expande a Arabia Saudita y nombra a Mohammad Al Abdul Jabbar como CEO minorista

KANSAS CITY, Missouri, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lockton, la correduría de seguros independiente privada más grande del mundo, ha anunciado la expansión de la empresa al Reino de Arabia Saudita, fortaleciendo aún más su presencia en todo Oriente Medio. Este paso forma parte de la estrategia internacional más amplia de Lockton para garantizar la proximidad a los clientes y ofrecer soluciones de seguros personalizadas en mercados de alto crecimiento.

Mohammad Al Abdul Jabbar (PRNewsfoto/Lockton) (desde la derecha): Mohammad Al Abdul Jabbar, director ejecutivo de Lockton Arabia Saudita; Khalid Al Deghaither, vicepresidente de cumplimiento; Naji A Tamimi, director ejecutivo de la Autoridad de Seguros; Faris Khatib, director ejecutivo de Lockton Oriente Medio y África del Norte; Ata Khatib, presidente de Lockton Oriente Medio y África del Norte; y dos representantes de la Autoridad de Seguros. (PRNewsfoto/Lockton)

A través de su presencia global, Lockton ha expandido estratégicamente las operaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en regiones clave. El Medio Oriente es una piedra angular de esta estrategia, y la empresa continúa invirtiendo en liderazgo, capacidades y tecnología locales para ayudar a las empresas a navegar en entornos de riesgo en evolución.

La decisión de ingresar a Arabia Saudita refleja el papel cada vez más importante del Reino como potencia económica regional. Con la creciente demanda de seguros y servicios de asesoramiento de riesgos en sectores como la construcción, la energía, la salud y los servicios financieros, la presencia de Lockton ofrecerá a los clientes un mejor acceso a la experiencia global, brindada a través de una lente local.

La operación minorista de Lockton en Arabia Saudita se lanza con un equipo de 20 especialistas y asesores de seguros y riesgos, lo que garantiza que los clientes se beneficiarán tanto de las mejores prácticas globales como de la comprensión del mercado local.

Como parte de esta expansión, Mohammad Al Abdul Jabbar ha sido nombrado CEO de las operaciones minoristas de Lockton en Arabia Saudita. Al Abdul Jabbar, un experimentado ejecutivo de seguros, aporta más de dos décadas de experiencia tanto en el corretaje como en la suscripción de seguros, habiendo ocupado cargos de liderazgo sénior en los principales corredores de seguros, así como en las aseguradoras locales. Su carrera abarca todo el espectro de la cadena de valor de los seguros, desde la suscripción de líneas comerciales y Takaful, hasta el liderazgo en el desarrollo de negocios regionales y la gestión de carteras complejas de seguros y riesgos para clientes multinacionales. Al Abdul Jabbar también se desempeña como vicepresidente del comité ejecutivo del Comité General de Corredores de Seguros y Reaseguros en Arabia Saudita, lo que refleja su profunda participación en la industria y su compromiso con el avance del sector.

"Arabia Saudita es un mercado crítico para Lockton y nuestra expansión aquí refleja nuestro compromiso a largo plazo con la región y nuestros clientes", dijo Faris Khatib, CEO de Lockton Middle East and North Africa. "El nombramiento de Mohammad aporta una sólida combinación de experiencia en corretaje y suscripción, un profundo conocimiento del mercado y una mentalidad centrada en el cliente. Su liderazgo será fundamental para construir nuestras operaciones y ofrecer valor a los clientes en todo el Reino ".

"El crecimiento de Lockton está impulsado por nuestra creencia en estar donde nuestros clientes más nos necesitan", dijo Chris Brown, director general de Lockton International. "Expandirnos a Arabia Saudita nos permite apoyar a las empresas en una de las economías más dinámicas del mundo. Estamos encantados de dar la bienvenida a Mohammad a nuestro equipo de liderazgo; su experiencia y espíritu emprendedor se alinean perfectamente con la cultura de Lockton y nuestra ambición de ser el corredor de seguros más centrado en el cliente a nivel mundial ".

Acerca de Lockton

La propiedad privada de Lockton permite a sus más de 13.100 asociados que operan en más de 155 países centrarse únicamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Con una experiencia que llega a todo el mundo, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr importantes resultados. Para más información, visite www.lockton.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818751/Lockton_Mohammad_Al_Abdul_Jabbar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818858/Lockton_Saudi_Arabia_Stage_Photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg

FUENTE Lockton