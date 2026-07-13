Los editores están perdiendo lectores a causa de la IA. La sección tecnológica del Washington Post desarrolló una solución

ARC XP lanza Ask The News, y brinda a los editores de noticias una forma de responder a las preguntas de los lectores con su propio periodismo y mantener los datos de audiencia, las conversiones y los ingresos que las plataformas de IA están capturando en silencio.

WASHINGTON, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Todos los días, millones de lectores que una vez visitaron un sitio de noticias ahora obtienen sus respuestas de ChatGPT, Perplexity o Google's AI Overviews, sin que el editor vea una sola vista de página, recopile un punto de datos o gane un centavo. ARC XP, el sistema operativo de medios creado por The Washington Post, lanza un producto diseñado para detener esta situación.

Nuevos datos destacan la urgencia. Según el Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters 2026 (publicado en junio de 2026), solo el 4 % de los usuarios de chatbots de IA dicen que siempre o a menudo hacen clic en las fuentes de noticias originales, en comparación con el 19 % de las búsquedas. A medida que los lectores migran sus preguntas a la IA, los editores observan cómo el tráfico de referencias los acompaña.

Ask The News es una capa de respuesta impulsada por IA que los editores incorporan directamente en sus propias propiedades digitales. Cuando un lector tiene una pregunta, Ask The News la responde utilizando los propios informes del editor, con atribución, barreras editoriales y protecciones contra el riesgo de alucinación de la web abierta que define las herramientas genéricas de IA. El editor es el propietario de la interacción, los datos de intención que genera y todas las oportunidades de negocio que se derivan de ella.

"La industria lleva años preocupándose por Google y las plataformas de redes sociales. La siguiente amenaza es más silenciosa y rápida: los lectores aprenden a preguntar a la IA en lugar de visitar un sitio de noticias. Ask The News vuelve a poner a los editores en esa conversación", afirmó Joey Marburger, vicepresidente de Inteligencia de Contenido de Arc XP. "La pregunta es si los editores poseen ese momento de curiosidad del lector, o si alguien más lo tiene".

Durante décadas, el artículo ha sido la unidad principal de interacddión en las noticias digitales. Ask The News presenta una nueva capa construida en torno a las preguntas de los lectore. En lugar de requerir que el público escanee los titulares o abandone el sitio de un editor para comprender una historia, Ask The News plantea preguntas relevantes, permite a los lectores hacer seguimientos y sintetiza las respuestas del propio periodismo del editor. El producto se niega automáticamente a responder cuando no hay suficientes informes de origen para hacerlo con confianza, una barrera de seguridad que lo distingue claramente de las herramientas de IA de uso general.

"Ask The News tiene el potencial de cambiar la forma en que las audiencias experimentan nuestro periodismo", señaló Martin Kautz, responsable de Tecnologías de Medios en RND – RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Ofrece a los lectores una forma más intuitiva de explorar nuestros informes, a la vez que nos ayuda a preservar el control de la relación con los lectores y a comprender mejor lo que la gente quiere saber".

El producto se lanza con tres capacidades básicas. Lo chatbots permiten a los editores implementar Ask The News en artículos, páginas de inicio y aplicaciones, con preguntas sugeridas generadas automáticamente y una interfaz de lenguaje natural basada en los informes del editor. Una puerta de enlace de suscripción mide las respuestas en lugar de los artículos y presenta un mensaje de conversión después de que un lector ya haya recibido el valor, un momento de mayor intención que un muro de pago tradicional. Y la publicidad contextual con IAB Topic Intelligence clasifica las preguntas y respuestas de los lectores en tiempo real, lo que genera señales a nivel de intención que se enrutan mediante los anuncios existentes de un editor sin entregar los datos de audiencia a un tercero.

"La búsqueda muestra los enlaces. La IA genérica da respuestas desde la web abierta. Ask The News responde con periodismo, reglas y modelo de negocio de un editor", agregó Marburger. "Se trata de crear un hábito de lectura duradero: cuando tiene una pregunta, primero va a su organización de noticias de confianza".

Ask The News ya está disponible para los socios editores de Arc XP, con una implementación independiente para editores que no son de Arc XP mediante una integración de JavaScript. ARC XP planea ampliar el alcance del producto a una plataforma de inteligencia más amplia, con capacidades futuras que incluyen sesiones informativas personalizadas, conversaciones guardadas, seguimiento de temas, paneles de inteligencia editorial y experiencias de lectores proactivos.

Enlace a un video de 1 minuto que demuestra la funcionalidad Ask The News: https://hubs.la/Q04p95kY0

Acerca de Arc XP

Arc XP es la plataforma de contenido y el sistema operativo creados para impulsar el crecimiento de empresas de medios ambiciosas. The Washington Post desarrolló Arc XP y actualmente la utilizan las principales organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo, incluidos The Irish Times, Libération, L'Express, Madsack, Graham Media Group y Sky News. La plataforma de Arc XP ayuda a las empresas de medios a innovar rápidamente, tener relaciones con la audiencia y aumentar los ingresos independientes. Arc XP es compatible con más de 3.000 sitios en todo el mundo y ofrece miles de millones de páginas vistas cada mes. Obtenga más información en www.arcxp.com.

FUENTE Arc XP