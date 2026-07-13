Les éditeurs perdent leurs lecteurs au profit de l'IA. La division technologique du Washington Post a mis au point une solution

Arc XP lance « Ask The News », une solution qui permet aux éditeurs de presse de répondre aux questions de leurs lecteurs grâce à leur propre journalisme, tout en conservant les données d'audience, les conversions et les revenus que les plateformes d'IA captent discrètement.

WASHINGTON, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Chaque jour, des millions de lecteurs qui consultaient autrefois un site d'actualités obtiennent désormais leurs réponses sur ChatGPT, Perplexity ou les « AI Overviews » (aperçus générés par l'IA) de Google, sans que l'éditeur ne puisse enregistrer la moindre visite, collecter la moindre donnée ou gagner le moindre centime. Arc XP, le système d'exploitation multimédia développé par le Washington Post, lance un produit destiné à mettre fin à cette situation.

De nouvelles données soulignent l'urgence de la situation. Selon le rapport « Digital News Report 2026 » de l'Institut Reuters (publié en juin 2026), seuls 4 % des utilisateurs de chatbots basés sur l'IA déclarent cliquer toujours ou souvent sur les liens menant aux sources d'information originales, contre 19 % pour les utilisateurs des moteurs de recherche. À mesure que les lecteurs se tournent vers l'IA pour poser leurs questions, les éditeurs voient le trafic de référence s'envoler avec eux.

Ask The News est une couche de réponses basée sur l'IA que les éditeurs intègrent directement à leurs propres sites web. Lorsqu'un lecteur pose une question, Ask The News y répond en s'appuyant sur les rapports fournis par l'éditeur lui-même, en citant ses sources, en respectant les principes éditoriaux et en se prémunissant contre le risque d'hallucinations propres au Web ouvert qui caractérise les outils d'IA génériques. L'éditeur est propriétaire de l'interaction, des données d'intention qu'elle génère et de toutes les opportunités commerciales qui en découlent.

« Le secteur s'inquiète depuis des années au sujet de Google et des réseaux sociaux. La menace suivante est plus discrète et plus rapide : les lecteurs apprennent à s'adresser à l'IA plutôt que de consulter un site d'actualités. Ask The News permet aux éditeurs de reprendre leur place dans ce débat », déclare Joey Marburger, vice-président chargé de l'intelligence de contenu chez Arc XP. « La question est de savoir si ce sont les éditeurs qui s'approprient ce moment de curiosité du lecteur, ou bien quelqu'un d'autre. »

Depuis des décennies, l'article est la principale unité d'engagement dans le domaine de l'information numérique. Ask The News propose une nouvelle rubrique axée sur les questions des lecteurs. Plutôt que d'obliger les lecteurs à parcourir les titres ou à quitter le site d'un éditeur pour comprendre un article, Ask The News met en avant des questions pertinentes, permet aux lecteurs de poser des questions complémentaires et synthétise les réponses issues des propres contenus journalistiques de l'éditeur. Le produit s'abstient automatiquement de répondre lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour le faire en toute confiance, un mécanisme de sécurité qui le distingue nettement des outils d'IA à usage général.

« Ask The News a le potentiel de transformer la manière dont le public perçoit notre journalisme », avance Martin Kautz, responsable des technologies médiatiques chez RND – RedaktionsNetzwerk Deutschland. « Les lecteurs disposent ainsi d'un moyen plus intuitif de découvrir nos reportages, tout en nous aidant à garder le contrôle de la relation avec ces derniers et à mieux comprendre ce qu'ils souhaitent savoir. »

Ce produit est lancé avec trois fonctionnalités principales. Les intégrations conversationnelles permettent aux éditeurs d'intégrer Ask The News dans leurs articles, leurs pages d'accueil et leurs applications, grâce à des suggestions de questions générées automatiquement et à une interface en langage naturel s'appuyant sur les reportages de l'éditeur. Une passerelle d'abonnement comptabilise les réponses plutôt que les articles, et affiche une invitation à la conversion une fois que le lecteur a déjà tiré profit du contenu, un moment où l'intention d'achat est plus forte qu'avec un paywall traditionnel. De plus, la publicité contextuelle avec IAB Topic Intelligence classe les questions et réponses des lecteurs en temps réel, générant ainsi des signaux liés à l'intention qui transitent par la pile publicitaire existante de l'éditeur sans transmettre les données d'audience à un tiers.

« La recherche affiche des liens. L'IA générique fournit des réponses issues du Web ouvert. Ask The News apporte des réponses en s'appuyant sur le journalisme, les règles et le modèle économique propres à un éditeur », ajoute M. Marburger. « Il s'agit ici de développer une habitude de lecture durable : en cas de question, se tourner en premier lieu vers son organe de presse de confiance. »

Ask The News est désormais disponible pour les éditeurs partenaires d'Arc XP. Les éditeurs n'utilisant pas Arc XP peuvent quant à eux y accéder via une intégration JavaScript autonome. Arc XP prévoit de développer ce produit pour en faire une plateforme d'intelligence plus complète, dont les fonctionnalités futures incluront notamment des résumés personnalisés, l'archivage des conversations, le suivi des sujets, des tableaux de bord d'intelligence éditoriale et des expériences lecteur proactives.

Lien vers une vidéo d'une minute présentant les fonctionnalités d'Ask The News : https://hubs.la/Q04p95kY0.

À propos d'Arc XP

Arc XP est la plateforme de contenu et le système d'exploitation conçus pour stimuler la croissance des entreprises médiatiques ambitieuses. Développée par le Washington Post, Arc XP est utilisé par les principaux organes de presse du monde entier, notamment The Irish Times, Libération, L'Express, Madsack, Graham Media Group et Sky News. La plateforme Arc XP aide les entreprises du secteur des médias à innover rapidement, à renforcer leurs liens avec leur public et à développer des sources de revenus indépendantes. Arc XP prend en charge plus de 3 000 sites à travers le monde et génère des milliards de pages vues chaque mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arcxp.com.