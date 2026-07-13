Verlage verlieren ihre Leser an die KI. Die Technologieabteilung der „Washington Post" hat eine Lösung entwickelt

Arc XP führt „Ask The News" ein und bietet Nachrichtenverlagen damit die Möglichkeit, Leserfragen mit eigenem journalistischen Inhalt zu beantworten – und dabei die Zielgruppendaten, Konversionen und Einnahmen zu behalten, die KI-Plattformen stillschweigend erfassen.

WASHINGTON, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Jeden Tag beziehen Millionen von Lesern, die früher eine Nachrichtenwebsite besucht haben, ihre Informationen nun von ChatGPT, Perplexity oder den KI-Übersichten von Google – ohne dass der Herausgeber auch nur einen einzigen Seitenaufruf verzeichnet, einen Datenpunkt erfasst oder auch nur einen Cent verdient. Arc XP, das von der „Washington Post" entwickelte Medienbetriebssystem, bringt ein Produkt auf den Markt, das genau dem ein Ende setzen soll.

Neue Daten unterstreichen die Dringlichkeit. Laut dem „Reuters Institute Digital News Report 2026" (veröffentlicht im Juni 2026) geben nur 4 % der Nutzer von KI-Chatbots an, dass sie immer oder oft auf die ursprünglichen Nachrichtenquellen weiterklicken – im Vergleich zu 19 % bei der Suche. Da die Leser ihre Fragen zunehmend an KI richten, müssen die Verlage mit ansehen, wie der Referral-Traffic mit ihnen abwandert.

Ask The News ist eine KI-gestützte Antwortfunktion, die Verlage direkt in ihre eigenen digitalen Angebote einbinden können. Wenn ein Leser eine Frage hat, beantwortet „Ask The News" diese unter Verwendung der eigenen Berichterstattung des Verlags – mit Quellenangaben, redaktionellen Leitlinien und Schutzmaßnahmen gegen das Risiko von Fehlinformationen im offenen Internet, das für generische KI-Tools charakteristisch ist. Der Verlag ist Eigentümer der Interaktion, der dabei generierten Absichtsdaten sowie aller sich daraus ergebenden Geschäftsmöglichkeiten.

„Die Branche macht sich schon seit Jahren Sorgen wegen Google und den sozialen Netzwerken. Die nächste Bedrohung ist leiser und schneller: Leser, die lernen, Fragen an die KI zu richten, anstatt eine Nachrichtenseite zu besuchen. Mit ‚Ask The News' werden die Verlage wieder in diese Diskussion eingebunden", sagte Joey Marburger, Vice President of Content Intelligence bei Arc XP. „Die Frage ist, ob die Verlage diesen Moment der Neugier der Leser für sich beanspruchen können oder ob dies jemand anderem gelingt."

Seit Jahrzehnten ist der Artikel die wichtigste Einheit für die Interaktion mit digitalen Nachrichten. „Ask The News" führt eine neue Ebene ein, die sich um die Frage des Lesers dreht. Anstatt von den Lesern zu verlangen, dass sie Schlagzeilen überfliegen oder die Website eines Verlags verlassen müssen, um einen Artikel zu verstehen, stellt „Ask The News" relevante Fragen, ermöglicht es den Lesern, Folgefragen zu stellen, und fasst die Antworten aus den eigenen journalistischen Beiträgen des Verlags zusammen. Das Produkt lehnt eine Antwort automatisch ab, wenn die Quellenberichterstattung nicht ausreicht, um diese mit Sicherheit zu geben – eine Sicherheitsvorkehrung, die es deutlich von allgemeinen KI-Tools unterscheidet.

„‚Ask The News hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie das Publikum unseren Journalismus erlebt", sagte Martin Kautz, Leiter des Bereichs Medientechnologien bei RND – RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Dies bietet den Lesern eine intuitivere Möglichkeit, unsere Berichterstattung zu erkunden, und hilft uns gleichzeitig dabei, die Kontrolle über die Beziehung zu unseren Lesern zu behalten und besser zu verstehen, was die Menschen wissen möchten."

Das Produkt wird mit drei Kernfunktionen auf den Markt gebracht. Mithilfe von „Conversational Embeds" können Verlage „Ask The News" in Artikeln, auf Startseiten und in Apps einsetzen – mit automatisch generierten Fragevorschlägen und einer auf der Berichterstattung des Verlags basierenden Benutzeroberfläche in natürlicher Sprache. Ein „Subscription Gateway" misst nicht die Anzahl der Artikel, sondern die Antworten und zeigt eine Aufforderung zur Konversion an, nachdem ein Leser bereits einen Mehrwert erhalten hat – ein Moment mit höherer Kaufabsicht als bei einer herkömmlichen Paywall. Und die kontextbezogene Werbung mit IAB Topic Intelligence klassifiziert Leserfragen und -antworten in Echtzeit und generiert dabei Signale auf Absichtsniveau, die über den bestehenden Anzeigen-Stack eines Verlags weitergeleitet werden, ohne dass Zielgruppendaten an Dritte weitergegeben werden.

„Die Suche zeigt Verknüpfungen an. Generische KI liefert Antworten aus dem offenen Internet. „‚Ask The News" liefert Antworten in Form von Journalismus, Richtlinien und Geschäftsmodell eines Verlags", fügte Marburger hinzu. „Hier geht es darum, eine beständige Lesegewohnheit zu etablieren: Wenn Sie eine Frage haben, wenden Sie sich zuerst an Ihre vertrauenswürdige Nachrichtenredaktion."

„Ask The News" steht nun den Arc XP-Verlagspartnern zur Verfügung; für Verlage, die Arc XP nicht nutzen, ist eine eigenständige Bereitstellung über eine JavaScript-Einbettung möglich. Arc XP plant, das Produkt zu einer umfassenderen Informationsplattform auszubauen, wobei zukünftige Funktionen personalisierte Zusammenfassungen, gespeicherte Unterhaltungen, Themenverfolgung, redaktionelle Informations-Dashboards und proaktive Lesererlebnisse umfassen sollen.

Link zu einem 1-minütigen Video, das die Funktionen von „Ask The News" veranschaulicht: https://hubs.la/Q04p95kY0

Informationen zu Arc XP

Arc XP ist die Content-Plattform und das Betriebssystem, das entwickelt wurde, um das Wachstum ambitionierter Medienunternehmen voranzutreiben. Arc XP wurde von der „Washington Post" entwickelt und wird von führenden Medienunternehmen weltweit genutzt, darunter „The Irish Times", „Libération", „L'Express", Madsack, die Graham Media Group und Sky News. Die Plattform von Arc XP unterstützt Medienunternehmen dabei, schnell Innovationen voranzutreiben, direkte Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen und eigenständige Einnahmequellen zu erschließen. Arc XP unterstützt weltweit mehr als 3.000 Websites und liefert jeden Monat Milliarden von Seitenaufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arcxp.com.