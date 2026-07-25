GAC se convierte en socio automotriz oficial del Melbourne City FC, lo que refuerza su compromiso con el mercado australiano

MELBOURNE, Australia, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de julio de 2026, GAC y el club de fútbol profesional australiano Melbourne City FC anunciaron oficialmente una alianza estratégica en el AAMI Park. Como miembro clave del City Football Group, Melbourne City FC es uno de los principales clubes de fútbol profesional de Australia, con un alto rendimiento competitivo y una gran base de aficionados. En el marco de esta colaboración, GAC se convertirá en el socio automotriz oficial de Melbourne City FC, lo que reforzará aún más la presencia y el posicionamiento de la marca en el mercado australiano.

Como referente destacado de la industria automotriz china orientada a la movilidad inteligente y la innovación, GAC continúa impulsando su desarrollo global a través de la innovación tecnológica, la excelencia en los productos y las soluciones centradas en el cliente. En 2026, GAC celebró la producción de su vehículo número 30 millones desde su fundación en 1997, lo que destaca su capacidad de fabricación a nivel mundial, su solidez en I+D y el reconocimiento de los clientes de todo el mundo.

Kevin Shu, director ejecutivo de GAC International Australia, afirmó: «Melbourne City FC tiene una trayectoria increíble en todas las competiciones de la A-League y, al igual que este club, siempre nos esforzamos al 100 % en todo lo que hacemos. Tenemos grandes ambiciones respecto a dónde queremos llegar en los próximos años y, de la misma forma que este equipo afronta los partidos, buscamos formas innovadoras y, al mismo tiempo, sostenibles de consolidar nuestra posición en el mercado y de conectar con los aficionados del club».

Brad Rowse, director ejecutivo de Melbourne City FC, declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a GAC Australia a Melbourne City como nuestro socio automotriz oficial. GAC comparte nuestra ambición de innovar, superar expectativas e invertir a largo plazo. Esperamos con entusiasmo ayudar a GAC a construir un vínculo valioso con nuestros socios, los aficionados y el resto de la comunidad local».

Tras su alianza con Sydney FC, GAC continúa ampliando sus colaboraciones deportivas en Australia y reforzando su compromiso con la filosofía «En Australia, para Australia». A través de diversas acciones de promoción de la marca y de participación de la comunidad, GAC busca fortalecer el vínculo con los consumidores locales.

De cara al futuro, GAC seguirá brindando a los consumidores australianos soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles a través de productos de alta calidad, tecnología de vanguardia y servicios locales adaptados.

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FUENTE GAC