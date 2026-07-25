Tony Jaa se convierte en el cliente número 30 millones de GAC; GAC se gana la confianza mundial gracias a su "auténtica artesanía"

GUANGZHOU, China, 25 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 16 de julio, durante la ceremonia oficial de salida de línea de producción del vehículo número 30 millones de GAC, Feng Xingya, presidente del GAC Group, entregó la llave del GAC M8 PHEV con volante a la derecha (denominado GN8 en el extranjero) a Tony Jaa. Este vehículo emblemático se dirige directamente a los mercados extranjeros.

La elección de Tony Jaa, la superestrella tailandesa del cine de acción, refleja la confianza de 30 millones de clientes en todo el mundo. Esa confianza no se basa en dotes para el espectáculo, sino en la sólida "auténtica artesanía" de GAC en el ámbito de la fabricación.

De Guangzhou al mundo, no hay atajos: la calidad habla por sí sola. Mientras la industria automotriz promedio prueba sus autos bajo tres condiciones climáticas severas (three-high), GAC va mucho más allá aplicando siete pruebas extremas autodesarrolladas (cinco altas, una montaña, un polvo, five-high, one-mountain, one-dust) para garantizar la máxima durabilidad y resistencia global de sus vehículos Los nuevos modelos se someten a un proceso de validación que abarca al menos "dos inviernos y un verano", es decir, un mínimo de 18 meses de pruebas en carretera en condiciones reales, que abarcan 12 categorías principales y más de 1500 subpuntos en túneles de viento y circuitos de pruebas.

Para cada mercado extranjero, GAC lleva a cabo pruebas de adaptación adicionales para adaptarse al clima y a las condiciones de las carreteras locales, desde el calor del desierto de Oriente Medio hasta la humedad y las fuertes lluvias del sudeste asiático.

La consistencia en la calidad comienza en el ámbito de la fabricación inteligente. La planta ecológica inteligente AION de GAC es la primera "fábrica faro" del mundo dedicada a los vehículos de nuevas energías, que cuenta con un sistema de control de calidad digital que abarca todo el proceso. Los robots automatizados con sistemas de visión basados en inteligencia artificial ofrecen una respuesta en milisegundos y una precisión milimétrica, lo que garantiza una calidad uniforme tanto en los vehículos que salen de las líneas de montaje de Guangzhou como en las de las plantas en el extranjero.

La seguridad es lo primero. La batería de serie de GAC se ha instalado en 1,5 millones de vehículos, con los que se han acumulado más de 160 000 millones de kilómetros de conducción segura. El sistema de protección de seguridad Starlink presta servicio a casi 2 millones de usuarios y evita 6,28 millones de posibles incidentes.

Gracias a este compromiso con la calidad y la seguridad, GAC se ha implantado en 110 países y se ha ganado la confianza de 30 millones de usuarios. Al alcanzar este nuevo hito, GAC seguirá perfeccionando su maestría y ofreciendo a todos sus clientes de todo el mundo experiencias de movilidad de alta calidad y sin preocupaciones.

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FUENTE GAC