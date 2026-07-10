Los reductores de engranajes de maquinaria portuaria de ZPMC obtienen la verificación de la huella de carbono de Bureau Veritas

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ZPMC

10 jul, 2026, 11:19 GMT

SHANGHAI, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) ha recibido una Declaración de Verificación de la Huella de Carbono del Producto de Bureau Veritas, una organización de pruebas, inspección y certificación reconocida a nivel mundial, para sus reductores de engranajes de maquinaria portuaria.

La certificación sigue las declaraciones anteriores de verificación de la huella de carbono emitidas para las tres líneas principales de productos de ZPMC: grúas pórtico sobre neumáticos de caucho (RTG, por sus siglas en inglés), grúas de barco a tierra (STS, por sus siglas en inglés) y grúas pórtico montadas en rieles (RMG, por sus siglas en inglés), así como los sistemas de control eléctrico de subproductos clave. Este último logro amplía el programa de verificación de la huella de carbono de ZPMC más allá de su cartera de productos existente para incluir otra categoría clave de equipos portuarios.

Los reductores de engranajes de maquinaria portuaria sirven como componentes esenciales de transmisión en los equipos de manejo portuario, incluidas las grúas STS, las grúas de patio y los vehículos de guiado automático (AGV)/vehículos de guiado inteligente (IGV). Su desempeño desempeña un papel clave en la determinación de la eficiencia operativa, la confiabilidad y los costos operativos en los puertos. Con más de tres décadas de experiencia en la fabricación de reductores de engranajes para maquinaria portuaria, ZPMC produce reductores de engranajes de alta precisión que ofrecen una transmisión de potencia suave y están respaldados por múltiples tecnologías patentadas. Los reductores de engranajes ayudan a garantizar el funcionamiento confiable de los equipos de manipulación de puertos y se han implementado con las principales ofertas de equipos de ZPMC en más de 300 puertos en 111 países y regiones. Ampliamente aplicados en sistemas de accionamiento críticos para maquinaria portuaria, proporcionan una transmisión de potencia fiable para terminales portuarias de todo el mundo.

FUENTE ZPMC

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