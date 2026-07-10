ZPMC alcanza un hito importante a medida que el puente atirantado de tres pilones asimétrico más largo del mundo logra el cierre estructural

SHANGHÁI, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El puente sobre el río Yongjiang, la pieza central de la Fase III de la sección Ningbo de la autopista Hangzhou–Ningbo, ha logrado el cierre estructural, marcando un importante hito en la construcción del puente atirantado de tres pilones asimétrico más largo del mundo. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) suministró los componentes estructurales clave de acero del puente.

El puente del río Yongjiang de 1.730 metros, ensamblado a partir de 151 grandes segmentos de acero, es la estructura de ingeniería clave del proyecto. El diseño asimétrico atirantado cuenta con tramos de 540 metros y 570 metros. ZPMC fabricó y transportó aproximadamente 31,000 toneladas de acero estructural, incluidas vigas de caja de acero, vigas de anclaje de acero y otros componentes principales del puente.

La Fase III de la sección de Ningbo de la autopista Hangzhou–Ningbo se extiende 26,15 kilómetros y servirá como un corredor de carga clave que apoyará los movimientos de carga hacia y desde el puerto de Ningbo-Zhoushan, uno de los puertos más activos del mundo. Está previsto que el proyecto abra al tráfico en 2027.

FUENTE ZPMC