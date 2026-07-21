Una delegación de jóvenes vietnamitas visita el sitio de producción de maquinaria para puertos más grande del mundo

La delegación de 100 miembros recorrió el centro de fabricación de ZPMC en Changxing, el sitio de producción de maquinaria para puertos más grande del mundo para conocer de primera mano cómo se diseñan, construyen y envían sus equipos a los puertos de todo el mundo

SHANGHÁI, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una delegación de jóvenes vietnamitas de 100 miembros visitó recientemente las instalaciones de fabricación de Changxing de ZPMC. La visita ofreció una visión de primera mano de la escala y la sofisticación tecnológica detrás del liderazgo de China en la fabricación de equipos para puertos.

En la fábrica, los visitantes vietnamitas comenzaron su recorrido en el centro de exposiciones digital y el centro de mando de producción, donde los paneles de datos en vivo y los modelos dinámicos mostraron cómo se diseña y fabrica la maquinaria para puertos de ZPMC en la isla de Changxing antes de ser enviada a los puertos de todo el mundo.

Luego caminaron a lo largo de 5,5 kilómetros de aguas profundas, donde había filas de imponentes grúas de barco a tierra para ensamblaje final, cada una pintada en diferentes colores y personalizada para puertos de todo el mundo. En el popular lugar de fotos del sitio, el muelle de ingeniería en alta mar n.º 0, muchos de los miembros de la delegación sacaron fotografías del impresionante paisaje con sus teléfonos.

Durante la visita, un guía mencionó que el equipo de ZPMC presta servicio en 111 países y regiones de todo el mundo, en la actualidad. Esa cifra llamó la atención de un joven delegado vietnamita, que inmediatamente preguntó: "¿Vietnam realmente usa productos de ZPMC?"

La respuesta no se hizo esperar y estaba muy de cerca de casa. ZPMC ha estado operando en Vietnam desde 2007 y sus grúas ahora funcionan en los principales puertos, incluidos Haiphong, Vung Tau y Cai Mep. Para los jóvenes visitantes, esa revelación convirtió un recorrido por una fábrica de China en algo más personal: un recordatorio de que las máquinas gigantes que tenían ante sí ya forman parte de la infraestructura portuaria de su propio país.

FUENTE ZPMC