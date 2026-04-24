Los relojes Hindustan Zinc registran una ganancia neta en el cuarto trimestre de 550 millones de $, un 68 % más interanual; EBITDA de 847 millones de $, impulsado por un crecimiento impulsado por la eficiencia

UDAIPUR, India, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hindustan Zinc Limited, con sede en la India, una empresa del Grupo Vedanta y el mayor productor integrado de zinc del mundo, anunció sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año que finalizó el 31 de marzo de 2026.

Para todo el año, la compañía reportó sus ingresos más altos de 4.623 millones de $, un aumento del 20 % interanual, y un EBITDA de 2.508 millones de $, un aumento del 27 % interanual, con un margen de EBITDA líder en la industria del 54 %. La ganancia neta del año se situó en un récord de 1.565 millones de $, un 34 % más interanual. En el cuarto trimestre, el EBITDA se situó en un récord de 847 millones de $, un 61 % más interanual, mientras que el beneficio neto subió a un récord de 550 millones de $, un 68 % más interanual.

Operativamente, la empresa logró su mayor producción de metal extraído de 1.114 Kt y la segunda mejor producción de metal refinado de 1.048 Kt. Durante el año, desbloqueó con éxito sus fundiciones de Chanderiya y Dariba en Rajasthan, aumentando su capacidad de zinc refinado.

Al comentar sobre el desempeño de Hindustan Zinc, Arun Misra, director ejecutivo, dijo:

"Estamos orgullosos de ofrecer un rendimiento récord este trimestre y para todo el año, al superar los 1,1 millones de toneladas de producción de metales extraídos. También entregamos una producción trimestral récord de metales refinados al menor costo de producción, excluyendo las regalías de $ 959 por tonelada, a pesar de los desafíos geopolíticos en curso. Estos hitos reflejan la resiliencia de nuestro negocio, una ejecución sólida y un enfoque inquebrantable en la creación de valor. A medida que avanzamos en nuestra fase de crecimiento 2.0, estamos fortaleciendo nuestra hoja de ruta estratégica. Con nuestro paso a los minerales críticos, nos estamos alineando con los sectores orientados al futuro al tiempo que contribuimos de manera significativa al crecimiento de la India y al valor de las partes interesadas a largo plazo ".

La plata siguió siendo un importante impulsor de valor, con una producción anual de 627 toneladas, lo que contribuyó en un 45 % a la rentabilidad general. En el cuarto trimestre, la producción de plata se situó en 176 toneladas, un aumento del 11 % en el trimestre.

Acerca de Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited es el mayor productor integrado de zinc del mundo. La empresa ha sido reconocida como la empresa de metales y minería más sostenible del mundo por S&P Global CSA 2025 por tercer año consecutivo y la primera empresa india en convertirse en miembro de ICMM.

Nota: El costo de producción

trimestral de zinc es el más bajo desde que la tasa de transición subterránea

USD-INR es 91.50 para el trimestre y 88.36 para todo el año

FUENTE Hindustan Zinc