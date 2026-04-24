Hindustan Zinc ghi nhận lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý 4 , đạt 550 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái; EBITDA đạt 847 triệu USD, nhờ tăng hiệu quả hoạt động

UDAIPUR, Ấn Độ, ngày 25 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với trụ sở đặt tại Ấn Độ, Hindustan Zinc Limited, một công ty thuộc Tập đoàn Vedanta và là nhà sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới, đã công bố kết quả tài chính quý IV và năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Kết thúc năm tài chính, công ty đã báo cáo doanh thu cao nhất từ trước đến nay, đạt 4.623 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm trước, và lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) cao chưa từng có, đạt 2.508 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với năm trước, với tỷ suất lợi nhuận EBITDA dẫn đầu ngành ở mức 54%. Lợi nhuận ròng cả năm đạt mức kỷ lục 1.565 triệu đô la Mỹ, tăng 34% so với năm trước. Trong quý IV, EBITDA đạt mức kỷ lục 847 triệu đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng đạt mức kỷ lục 550 triệu đô la Mỹ, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về các hoạt động vận hành, công ty đã đạt sản lượng sản xuất kim loại cao nhất từ trước đến nay: 1.114 Kt, tiếp sau là sản lượng kim loại tinh luyện, đạt 1.048 Kt.Trong năm nay, công ty đã khắc phục thành công điểm nghẽn tại các nhà máy luyện kim Chanderiya và Dariba ở Rajasthan, từ đó, tăng công suất sản xuất kẽm tinh luyện.

Nhận xét về hiệu quả vận hành của Hindustan Zinc, Arun Misra, Giám đốc Điều hành, cho biết:

"Chúng tôi tự hào mang đến một thành tích kỷ lục trong quý này và trong cả năm, đạt sản lượng 1,1 triệu tấn kim loại khai thác. Sản lượng kim loại tinh chế hàng quý của chúng tôi cũng đã đạt mốc kỷ lục với chi phí sản xuất không gồm tiền bản quyền ở mức 959 đô la mỗi tấn, đạt mức thấp nhất bất chấp những thách thức địa chính trị đang diễn ra. Những cột mốc này phản ánh khả năng phục hồi của doanh nghiệp, sức sản xuất to lớn và khả năng giữ vững trọng tâm tạo giá trị trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Bước vào giai đoạn tăng trưởng 2.0, chúng tôi đang củng cố lộ trình chiến lược của mình. Với việc mở rộng sang khoáng sản thiết yếu, chúng tôi đang hướng đến các lĩnh vực có tầm nhìn xa, đồng thời đóng góp đáng kể vào quá trình tăng trưởng của Ấn Độ và tạo giá trị lâu dài cho các bên liên quan."

Bạc tiếp tục là yếu tố tạo giá trị quan trọng, với sản lượng hàng năm đạt 627 tấn, đóng góp 45% vào tổng lợi nhuận. Trong quý IV, sản lượng bạc đạt 176 tấn, tăng 11% so với quý trước.

Giới thiệu về Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited là công ty sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới. Công ty đã được S&P Global CSA 2025 công nhận là công ty khai thác và chế biến kim loại bền vững nhất thế giới trong ba năm liên tiếp và là công ty Ấn Độ đầu tiên trở thành thành viên của ICMM.

Lưu ý:

Chi phí sản xuất kẽm hàng quý đạt mức thấp nhất kể từ khi chuyển đổi sang khai thác dưới lòng đất

Tỷ giá USD-INR là 91,50 cho quý và 88,36 cho cả năm

SOURCE Hindustan Zinc