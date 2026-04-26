هندوستان زنك ليمتد تسجل صافي ربح قياسي في الربع الرابع بلغ 550 مليون دولار أمريكي، بزيادة 68% على أساس سنوي، وتحقق أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 847 مليون دولار أمريكي بفضل نمو مدفوع بالكفاءة التشغيلية

أودايبور، الهند, 26 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت هندوستان زنك ليمتد، ومقرها الهند، وهي شركة تابعة لمجموعة فيدانتا وأكبر منتج متكامل للزنك في العالم، نتائجها المالية للربع الرابع وللعام المنتهي في 31 مارس 2026.

وبالنسبة إلى العام الكامل، سجلت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها عند 4,623 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20% على أساس سنوي، كما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك عند 2,508 مليون دولار أمريكي، بزيادة 27% على أساس سنوي، وبلغ هامش EBITDA، الرائد على مستوى القطاع، 54%. وبلغ صافي الربح للعام مستوى قياسياً عند 1,565 مليون دولار أمريكي، بزيادة 34% على أساس سنوي. وفي الربع الرابع، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مستوى قياسياً عند 847 مليون دولار أمريكي، بزيادة 61% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح إلى مستوى قياسي بلغ 550 مليون دولار أمريكي، بزيادة 68% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد التشغيلي، حققت الشركة أعلى إنتاج في تاريخها من المعادن المستخرجة بواقع 1,114 ألف طن، وثاني أفضل مستوى لإنتاج المعادن المكررة بواقع 1,048 ألف طن. وخلال العام، نجحت الشركة في إزالة الاختناقات في مصهري تشانديريا وداريبا في راجستان، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للزنك المكرر لديها.

وفي تعليقه على أداء هندوستان زنك ليمتد، قال آرون ميسرا، الرئيس التنفيذي:

«نعتز بتحقيق أداء قياسي هذا الربع وخلال العام الكامل، مع تجاوز إنتاج المعادن المستخرجة 1.1 مليون طن. كما حققنا إنتاجاً فصلياً قياسياً من المعادن المكررة وبأدنى تكلفة إنتاج، باستثناء الإتاوة، بلغت 959 دولاراً أمريكياً للطن، رغم التحديات الجيوسياسية المستمرة. وتعكس هذه الإنجازات مرونة أعمالنا، وقوة التنفيذ، وتركيزنا الراسخ على خلق القيمة. ومع دخولنا مرحلة النمو 2.0، نعمل على تعزيز خريطة الطريق الاستراتيجية لدينا. ومن خلال توجهنا إلى المعادن الحرجة، فإننا نواكب القطاعات المستقبلية، مع الإسهام بصورة ملموسة في نمو الهند وقيمة أصحاب المصلحة على المدى الطويل.»

وظلت الفضة محركاً رئيسياً للقيمة، إذ بلغ إنتاجها السنوي 627 طناً، وأسهمت بنسبة 45% في إجمالي الربحية. وفي الربع الرابع، بلغ إنتاج الفضة 176 طناً، بزيادة 11% مقارنة بالربع السابق.

نبذة عن هندوستان زنك ليمتد

هندوستان زنك ليمتد هي أكبر منتج متكامل للزنك في العالم. وصُنفت الشركة بوصفها أكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم في تقييم الاستدامة المؤسسية لشركة S&P Global لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما أنها أول شركة هندية تصبح عضواً في المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM).

ملاحظة:

بلغت التكلفة الفصلية لإنتاج الزنك أدنى مستوياتها منذ الانتقال إلى العمليات تحت الأرض

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية 91.50 للربع و88.36 للعام الكامل