Lynk & Co Cyan Racing triunfa en Macao y consigue 7 títulos mundiales en 6 años

MACAO, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Del 14 al 17 de noviembre se celebraron las rondas finales del FIA TCR World Tour en el Circuito Guia de Macao, RAE. Tras el cierre de la temporada 2024 en la legendaria pista urbana, Lynk & Co Cyan Racing volvió a asegurarse el título mundial por equipos del FIA TCR World Tour 2024, con su puesto 100.º del podio en la primera ronda.

El Circuito Guia, la pista donde se hará la carrera de Macao, es un circuito urbano emblemático con largas rectas y curvas cerradas. Con la pronunciada curva Lisboa y un ancho mínimo de 7 metros en la horquilla Melco, el circuito ofrece a los pilotos oportunidades limitadas para adelantar. Como rondas finales de las acaloradas competencias por el título de campeón, esta pista intensifica la carrera con posibilidades impredecibles y complicadas.

Poco después de comenzar la sesión de clasificación, empezó a lloviznar y se produjeron frecuentes accidentes en la pista resbaladiza. La suerte del equipo continuó en la R1, ya que Björk lideró la carrera detrás del auto de seguridad hasta el final de la ronda. Yann Ehrlacher terminó en cuarto lugar, y aseguró de antemano el título por equipos para Lynk & Co Cyan Racing. Las caóticas condiciones climáticas en R2 provocaron un retraso de tres horas en la carrera y afectaron al rendimiento del equipo. Después de esta ronda, Lynk & Co Cyan Racing concluyó su viaje en el FIA TCR World Tour 2024 y defendió con éxito el título del equipo con un total de 735 puntos. Thed Björk terminó como subcampeón con una ligera diferencia de 11 puntos.

Las condiciones de la pista en Macao imponen mayores exigencias en el manejo del auto y mayor flexibilidad en su conducción. Lynk & Co 03 TCR siguió demostrando un rendimiento muy fiable y competitivo en la carrera bajo las restricciones del sistema de peso de compensación. Fredrik Wahlén, director del equipo y director ejecutivo de Lynk & Co Cyan Racing, expresó que el equipo había estado cooperando con Lynk & Co sin problemas y había demostrado una vez más su estatus como el mejor equipo de autos de competencia del mundo. Con siete títulos mundiales en seis años, fue un logro del que todos en el equipo pueden estar verdaderamente orgullosos. Este logro demuestra la excelente tecnología de fabricación y puesta a punto de automóviles de Lynk & Co y muestra los genes de carreras de alto rendimiento de la marca.

Basándose en el éxito actual, el equipo está ansioso por afrontar nuevos desafíos y superar aún más los límites del rendimiento en la próxima temporada. En el futuro, Lynk & Co explorará activamente el diseño de automóviles de alto rendimiento dentro y fuera de la pista, se esforzará por satisfacer las diversas demandas de los usuarios en cuanto al rendimiento del vehículo y mejorará continuamente la tecnología hacia el futuro.

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

