شركة Lynk & Co Cyan Racing للسيارات تحقق الانتصار في ماكاو وتفوز بـ 7 ألقاب عالمية في 6 سنوات

منطقة ماكاو, 19 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 14-17 نوفمبر، أُقيمت الجولات النهائية من سلسلة سباقات جولة FIA TCR العالمية على حلبة غيا في ماكاو، المنطقة الإدارية الخاصة. مع اختتام موسم 2024 على الحلبة الأسطورية للشوارع، تمكنت Lynk & Co Cyan Racing مرة أخرى من الفوز بلقب بطولة العالم للفرق في جولة FIA TCR العالمية لعام 2024، محققةً أيضًا المركز المائة على منصة التتويج في الجولة الأولى.

حلبة غيا، الحلبة التي يُجرى عليها سباق ماكاو، هي حلبة حضرية شهيرة تتميز بالمسارات المستقيمة الطويلة والزوايا الضيقة. مع المنحنى الحاد المعروف "ليسبوا بيند" وعرض لا يقل عن 7 أمتار في مُنعطف "ميلكو هيربين"، توفر الحلبة فرصًا محدودة لتجاوز السائقين. في الجولات النهائية للمنافسة الشديدة على لقب البطولة، فإن هذه الحلبة تزيد من حدة السباق مع احتمالات غير قابلة للتنبؤ ومعقدة.

بعد فترة وجيزة من بدء جولة التأهُل، بدأت السماء تمطر وتكررت الحوادث على الحلبة الزلقة. استمرت حظ الفريق في الجولة الأولى، حيث كان Björk يتصدر السباق خلف سيارة الأمان المخصصة للسباقات حتى نهاية الجولة أنهى Yann Ehrlacher السباق في المركز الرابع، ما ضمن لقب الفريق لصالح شركة Lynk & Co Cyan Racing مُقدمًا. تسببت ظروف الطقس الفوضوية في الجولة الثانية في تأخر السباق لثلاث ساعات وأثرت على أداء الفريق. بعد هذه الجولة، أنهت Lynk & Co Cyan Racing رحلتها في جولة FIA TCR العالمية لعام 2024 واستطاعت الدفاع عن لقب الفريق بنجاح بمجموع 735 نقطة. أنهى Thed Björk البطولة في مركز الوصيف بفارق طفيف قدره 11 نقطة.

لقد فرضت حالة الحلبة في ماكاو تحديات أكبر على أداء السيارة من حيث التحكم والقدرة على القيادة بمرونة. لقد أظهرت سيارة السباق Lynk & Co 03 TCR الخاصة بالشركة أداءً موثوقًا وقويًا للغاية في السباق رغم قيود نظام تعويض الوزن المفروضة في السباقات. صرح Fredrik Wahlén، مدير الفريق والرئيس التنفيذي لشركة Lynk & Co Cyan Racing، أن الفريق كان يتعاون مع Lynk & Co بسلاسة وأظهر مرة أخرى مكانته كأفضل فريق سيارات سياحية في العالم. سبعة ألقاب عالمية في ست سنوات، إنه إنجاز يمكن لكل فرد في الفريق أن يفخر به حقًا. يُظهر هذا الإنجاز تميز Lynk & Co في تصنيع السيارات وتقنيات التعديل لديها، كما يبرز الجينات عالية الأداء للعلامة التجارية في عالم السباقات.

في ظل النجاح الحالي، يتطلع الفريق إلى خوض غِمار تحديات جديدة ودفع حدود الأداء بشكل أكبر في الموسم المقبل. في المستقبل، ستواصل Lynk & Co استكشاف تصاميم سيارات الأداء على الحلبات وفي الطرق العامة، وستسعى لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة من حيث أداء المركبات، مع الاستمرار في تطوير التكنولوجيا نحو المستقبل.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها توجه جديد في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.

