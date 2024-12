Lynk & Co entra a Chile, con lo que logra un desarrollo constante en el mercado latinoamericano

SANTIAGO, Chile, 29 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 26 de noviembre, Lynk & Co hizo su debut oficial en el mercado chileno con la presentación sincronizada de Lynk & Co 06 y Lynk & Co 09. Con su primer concesionario en Santiago, se reafirma la penetración continua de Lynk & Co en el mercado latinoamericano, con lo que se incrementa la presencia de la marca en el mercado de la región.

El primer lote de modelos lanzado en el mercado chileno está diseñado con el lenguaje de diseño de "contraste de megalópolis", con un estilo moderno y atrevido, altamente reconocible y atractivo. Lynk & Co 06 es un SUV vanguardista de segmento B que también ofrece un excelente rendimiento y seguridad, y proporciona potencia dinámica y manejo de origen europeo. Lynk & Co 09 es un vehículo todoterreno de lujo y de alto rendimiento clase E con un diseño elegante y moderno y características de seguridad por todo el vehículo. Armado con el reconocido SPA, el modelo proporciona una experiencia de conducción superior y le brinda comodidad a sus ocupantes.

Lynk & Co se asoció con el Grupo Tattersall, un conglomerado diversificado con un historial de más de 110 años, lo que permite a la marca aprovechar al máximo su fiable y amplia experiencia en concesionarios y operaciones regionales. Asimismo, los modelos que se ofrecen en el mercado chileno no solo cumplen con las necesidades de conducción de los clientes regionales, sino que también proporcionan una experiencia de vanguardia que garantiza una fuerte competitividad en el mercado. Además de Lynk & Co 06 y de Lynk & Co 09, la marca continuará promoviendo el lanzamiento de otros modelos para enriquecer la matriz del producto y mejorar los casos de movilidad en la conducción diaria.

En años recientes, Lynk & Co ha continuado intensificando su desarrollo global. Después de la entrada de la marca al mercado uruguayo en agosto, este aterrizaje en Chile representa otro paso hacia la expansión de Lynk & Co en el mercado latinoamericano. El representante del grupo Tattersall trasmitió sus grandes expectativas de desarrollo de la marca, y mencionó que había sido una grata sorpresa para ellos. El equipo cree que tendrá excelentes resultados y muy buena aceptación por parte del público chileno.

Entrar al mercado chileno estableció una prometedora base para el crecimiento futuro de Lynk & Co en la región. Con miras al futuro, la marca está comprometida con una mayor expansión de sus canales, con proporcionar servicios de más alta calidad y mejorar su influencia en los mercados, mediante experiencias excepcionales para los clientes a nivel global.

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

