Lynk & Co estimula el mercado latinoamericano con un espectacular debut en Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El pasado 5 de agosto Lynk & Co inició un nuevo capítulo con su lanzamiento en Uruguay, lo que representó la entrada de la marca al mercado latinoamericano y su expansión en el mundo. El lanzamiento estratégico en Uruguay con el evento de TCR World Tour resalta el compromiso de la marca con proporcionarles a los consumidores locales una experiencia inigualable de la marca y pone de relieve el anhelo de la compañía de establecer una presencia duradera en la región.

En colaboración con el prestigioso y respetado Grupo Fiancar, conocido por su experiencia en el mercado y su crecimiento profesional, Lynk & Co espera alcanzar un gran éxito en Uruguay. En el lanzamiento, junto con la apertura del primer concesionario en Montevideo, se presentó el clásico todoterrenos Lynk & Co 01, el sedán orientado hacia el rendimiento Lynk & Co 03+, el elegante y dinámico todoterreno del segmento B Lynk & Co 06 y el emblemático todoterreno de lujo Lynk & Co 09. En el evento, el vicepresidente JinJun Tian expresó su agradecimiento por el incondicional apoyo del Grupo Fiancar, y reconoció el papel fundamental que desempeñó en la decisión de Lynk & Co de entrar en los mercados de América Latina a través de Uruguay. Urrutia, un invitado especial del evento, participó como representante del equipo Cyan Racing de Lynk & Co. El director general de Lynk & Co Uruguay señaló que las últimas victorias de la marca en el circuito y su lanzamiento en el mercado constituyen una expresión del prometedor futuro de Lynk & Co en la región. También participaron distribuidores de otros países latinoamericanos en los que la marca planea expandirse.

El debut de Lynk & Co en América Latina trae consigo una nueva marca premium global valorada como "More than a Car" (Mucho más que un auto). Al aprovechar la integración global de recursos y arquitecturas modulares de primer nivel, Lynk & Co ha realizado importantes avances en sus operaciones globales desde su creación en 2016, y ya cuenta con más de un millón de consumidores. Con una sólida red de más de 600 canales a nivel mundial, Lynk & Co continúa expandiendo su influencia en el mercado internacional. El espíritu competitivo de la marca, evidenciado en sus seis campeones mundiales en cinco años y en el hecho de ser el único equipo en la historia de TCR en asegurar una "triple corona", se demostró en el más reciente TCR World Tour desarrollado en Uruguay, donde Lynk & Co logró dos victorias en las finales.

Lynk & Co inicia su expansión estratégica en América Latina, comenzando por Uruguay. Con planes para abrir más concesionarios y ofrecer una gama más diversa de productos y servicios premium, así como introducir los distintos estilos liderados y respaldados por Lynk & Co para los consumidores locales, la marca está lista para consolidar su posición en Uruguay y ampliar su alcance en toda la región

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

