Lynk & Co تشعل سوق أمريكا اللاتينية بعرض مذهل في أوروغواي

مونتيفيديو، أوروغواي، 13 أغسطس، 2024 / PRNewswire / -- في 5 أغسطس، بدأت Lynk & Co مرحلة جديدة بإطلاقها في أوروغواي، مما يمثل دخول العلامة التجارية إلى أسواق أمريكا اللاتينية وتوسيع نطاقها العالمي. يؤكد الإطلاق الاستراتيجي في أوروغواي، الذي يتزامن مع الحدث المحلي لجولة TCR World Tour، على التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة لا مثيل لها للمستهلكين المحليين ويسلط الضوء على حرصها على إرساء وجود دائم في المنطقة.

Lynk & Co debuts in Latin America with its launch in Uruguay.

تتطلع Lynk & Co بالتعاون مع الشركة المرموقة الشهيرة Grupo Fiancar، المعروفة بخبراتها في السوق ونموها الاحترافي، إلى تحقيق نجاح كبير في أوروغواي. تزامن الإطلاق مع افتتاح أول صالة عرض في مونتيفيديو، حيث تم تقديم سيارة SUV الكلاسيكية Lynk & Co 01، وسيارة سيدان عالية الأداء Lynk & Co 03+، وسيارة SUV الأنيقة والديناميكية Lynk & Co 06 من الفئة B، وسيارة SUV الفاخرة الرائدة Lynk & Co 09. خلال الحدث، أعرب نائب الرئيس JinJun Tian عن امتنانه لدعم Grupo Fiancar الدائم، معترفًا بدورهم الرئيسي في قرار Lynk & Co لدخول أسواق أمريكا اللاتينية من خلال أوروغواي. كان Urrutia، الضيف المميز في الحدث، ممثلًا لفريق Lynk & Co Cyan Racing. أشار المدير العام لشركة Lynk & Co Uruguay إلى أن الانتصارات التي حققتها العلامة التجارية مؤخرًا في حلبات السباق وإطلاقها في السوق تشير إلى مستقبل مشرق لشركة Lynk & Co في المنطقة. كما حضر موزعون من دول أمريكا اللاتينية الأخرى التي تخطط العلامة التجارية للتوسع فيها.

بينما تظهر Lynk & Co لأول مرة في أمريكا اللاتينية، فإنها تقدم علامة تجارية عالمية جديدة متميزة تبدو وكأنها "أكثر من مجرد سيارة". من خلال الاستفادة من تكامل الموارد العالمية والهندسة المعمارية ذات المستوى العالمي، حققت شركة Lynk & Co خطوات كبيرة في عملياتها العالمية منذ تأسيسها في عام 2016، بعد أن وصلت بالفعل إلى علامة فارقة تتمثل في أكثر من مليون مستهلك. بفضل شبكتها القوية التي تضم أكثر من 600 قناة في جميع أنحاء العالم، تواصل Lynk & Co توسيع نفوذها في السوق الدولية. وقد ظهرت روح السباقات التي تتمتع بها العلامة التجارية، والتي تجلت في فوزها بستة أبطال عالميين على مدار خمس سنوات وباعتبارها الفريق الوحيد في تاريخ TCR الذي حصل على "التاج الثلاثي"، في جولة TCR العالمية الأخيرة في أوروغواي، حيث حققت Lynk & Co فوزين في النهائيات.

بدأت شركة Lynk & Co التوسع الاستراتيجي في أمريكا اللاتينية، مع أوروغواي كمحطة أولى. من المقرر أن تعزز العلامة التجارية مكانتها في أوروغواي وتوسع نطاق وصولها في المنطقة، بفضل وضع خطط لافتتاح المزيد من صالات العرض وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتميزة، فضلاً عن تقديم أنماط الحياة المتنوعة التي تقودها Lynk & Co وتدعمها للمستهلكين المحليين.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات بأكمله. حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.

للتواصل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2479942/Lynk___Co_debuts_Latin_America_launch_Uruguay.jpg