LyondellBasell considera opciones estratégicas para sus activos europeos

HOUSTON y LONDRES, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell ha anunciado hoy el lanzamiento formal de una revisión estratégica de los activos europeos de sus unidades de negocio de olefinas, poliolefinas, productos intermedios y derivados. La evaluación analizará los activos desde el punto de vista de la estrategia de la empresa: crecimiento y mejora del núcleo, creación de un negocio rentable de soluciones circulares y bajas en carbono, e incremento del rendimiento y la cultura.

"En el Capital Markets Day 2023, declaramos nuestra intención de concentrar nuestra cartera en negocios con ventaja competitiva duradera y reinvertir en las áreas favorecidas que generen rendimientos superiores a una escala significativa", afirmó Peter Vanacker, director ejecutivo de LyondellBasell. "Estos criterios no han cambiado".

Las inversiones de la empresa en una planta MoReTec a escala comercial, la tecnología patentada de LyondellBasell para convertir los residuos plásticos en materias primas líquidas y el desarrollo de un centro de circularidad en la región de Colonia, Alemania, continuarán según lo planeado. LyondellBasell también continuará invirtiendo y aprovechando su posición tecnológica diferencial como un facilitador clave para hacer crecer y mejorar la base de activos principales.

"La empresa priorizará sus inversiones para alinear las operaciones con nuestras ambiciones de circularidad y cero emisiones netas", agregó Vanacker. "Entendemos que las evaluaciones estratégicas pueden generar incertidumbre para nuestros empleados y clientes, pero estamos comprometidos a operar nuestros activos de manera segura y confiable durante este proceso".

Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB), líder en la industria química mundial que crea soluciones para la vida cotidiana sostenible. Gracias a una tecnología de avanzada y a inversiones específicas, hacemos posible una economía circular y con bajas emisiones de carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores de polímeros del mundo y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde el transporte sostenible y la seguridad alimentaria hasta el agua limpia y la atención sanitaria de calidad. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

DECLARACIÓN PROSPECTIVA

Las declaraciones en este comunicado relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se realizaron y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores que incluyen, entre otros, las condiciones del mercado, nuestra capacidad para implementar con éxito iniciativas identificadas de conformidad con nuestro programa de mejora del valor y generar ganancias anticipadas; nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable para cumplir con nuestros objetivos y previsiones, y reducir nuestras emisiones y lograr cero emisiones netas en el tiempo establecido en nuestros objetivos; la construcción y operación exitosa de cualquiera de las instalaciones propuestas descritas; presiones competitivas sobre productos y precios; nuestra capacidad para identificar, evaluar y completar alternativas estratégicas relacionadas con los activos europeos. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No hay garantía de que se produzca ninguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas o, si alguno de ellos ocurriera, qué impacto tendría en nuestros resultados de operaciones o situación financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell al momento de realizar las declaraciones. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, excepto que lo exija la ley.

