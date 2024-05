LyondellBasell bekijkt strategische opties voor Europese activa

HOUSTON en LONDON, 8 mei 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell kondigde vandaag aan dat er een start is gemaakt met de strategische beoordeling van de Europese activa van zijn business units Olefins & Polyolefins en Intermediates & Derivatives. In het rapport worden de activa geëvalueerd door een bedrijfsstrategische bril met als doel om kernactiviteiten verder te ontwikkelen en te upgraden, een winstgevend bedrijf voor circulaire en koolstofarme oplossingen te bouwen en de prestaties en cultuur te verbeteren.

"Op de 2023 Capital Markets Day hebben we onze intentie uitgesproken om onze portefeuille te concentreren rond activiteiten met een duurzaam concurrentievoordeel en om opnieuw te investeren in de winstgevende gebieden die superieure rendementen op belangrijke schaal opleveren," zei Peter Vanacker, LyondellBasell chief executive officer. "Deze criteria zijn niet veranderd."

De investeringen van het bedrijf in een commerciële MoReTec-fabriek, LyondellBasell's eigen technologie om plastic afval om te zetten in vloeibare grondstoffen, en de ontwikkeling van een circulariteitshub in de regio Keulen, Duitsland zullen volgens plan doorgaan. LyondellBasell zal ook blijven investeren en gebruikmaken van zijn differentiële technologische positie als een belangrijk element voor de groei en verbetering van zijn basisactiva.

"Het bedrijf zal prioriteit geven aan investeringen voor activiteiten die in lijn zijn met onze circulariteit en netto nul-ambities," voegde Vanacker toe. "We begrijpen dat strategische beoordelingen onzekerheid kunnen creëren voor onze medewerkers en klanten. Toch zijn we vastbesloten om onze activa tijdens dit proces veilig en betrouwbaar te exploiteren."

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) - een wereldwijd leider in de chemische industrie die oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en toonaangevend op het gebied van polyolefinetechnologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

De verklaringen in dit persbericht die betrekking hebben op zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management van LyondellBasell die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren zoals, maar niet beperkt tot, marktomstandigheden, ons vermogen om met succes initiatieven te implementeren die zijn vastgesteld in het kader van ons Value Enhancement Program en de verwachte winst te genereren; ons vermogen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, inclusief het vermogen om de productie van gerecyclede en hernieuwbare polymeren te verhogen, in overeenstemming met onze doelstellingen en prognoses, en om onze uitstoot te verminderen en netto nuluitstoot te bereiken tegen de tijd bepaald in onze doelstellingen; de succesvolle bouw en exploitatie van alle beschreven voorgestelde faciliteiten; concurrerende product- en prijsdruk; ons vermogen om een strategisch alternatief met betrekking tot de Europese activa te bepalen, evalueren en voltooien. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat resultaten wezenlijk verschillen van resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen beschreven staan, zijn te vinden in het gedeelte "Risicofactoren" van ons Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, dat te vinden is op www.LyondellBasell.com op de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov . Er kan geen garantie worden gegeven dat de acties, gebeurtenissen of resultaten van de toekomstgerichte verklaringen zich zullen voordoen, of indien dit toch het geval is, wat de impact ervan zal zijn op onze bedrijfsresultaten of financiële toestand. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell neemt geen verplichting op zich, en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de schattingen of meningen van het management veranderen, behalve indien wettelijk vereist.