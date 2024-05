LyondellBasell avalia opções estratégicas para ativos europeus

HOUSTON e LONDRES, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje o lançamento formal de uma análise estratégica dos ativos europeus de suas unidades de negócios Olefinas e Poliolefinas e de Intermediários e Derivados. A análise avaliará os ativos através das lentes da estratégia da empresa de crescimento e atualização do núcleo, construção de um negócio lucrativo de soluções circulares e de baixo carbono e aumento do desempenho e da cultura.

"No Dia dos Mercados de Capitais de 2023, declaramos nossa intenção de concentrar nosso portfólio em torno de negócios com vantagem competitiva duradoura e reinvestir nessas áreas favorecidas, gerando retornos superiores em escala significativa", disse Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell. "Esses critérios não mudaram."

Os investimentos da empresa em uma fábrica MoReTec em escala comercial, na tecnologia proprietária da LyondellBasell para converter resíduos plásticos em matérias-primas líquidas, e o desenvolvimento de um centro de circularidade na região de Colônia, Alemanha, continuarão conforme planejado. A LyondellBasell também continuará investindo e alavancando sua posição tecnológica diferencial como um facilitador fundamental para crescer e atualizar a base de ativos principais.

"A empresa priorizará seus investimentos para alinhar as operações com nossas ambições de circularidade e emissões líquidas zero", acrescentou Vanacker. "Entendemos que as avaliações estratégicas podem criar incertezas para nossos funcionários e clientes, mas estamos comprometidos em operar nossos ativos de forma segura e confiável durante todo esse processo".

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) – líder na indústria química mundial que cria soluções para uma vida diária sustentável. Por meio de tecnologia avançada e investimentos direcionados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, o nosso objetivo é proporcionar valor aos nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água potável e cuidados de saúde de qualidade. Para obter mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

