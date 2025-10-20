Maratón Híbrida de Diez Países: Omoda | Jaecoo Lideran su Segmento

Wuhu, China, 19 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte del Chirey User Summit 2025, Omoda y Jaecoo organizaron la "Maratón Híbrida de Diez Naciones", una prueba internacional de resistencia bajo el lema "CO-CREATE • CO-DEFINE".

Medios de comunicación de diez países participaron conduciendo los modelos Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 SHS-H (HEV) y Omoda 7 SHS-P (PHEV), en un recorrido de 600 km desde Wuhu, pasando por la Ruta 318 de Anhui hasta Hongcun (Huangshan), y de regreso.

Los resultados demostraron un rendimiento líder en su clase en términos de autonomía, eficiencia, confort y potencia, redefiniendo la experiencia híbrida gracias a la innovación tecnológica de Omoda y Jaecoo.

Eficiencia Térmica del 44.5%: Autonomía y Consumo Sobresalientes

El recorrido abarcó condiciones reales de conducción — tráfico urbano, autopistas interurbanas y carreteras de montaña bajo lluvia — llevando al límite la capacidad de los sistemas híbridos.

Resultados destacados por región:

Omoda 7 SHS-P: Alemania – 1,159 km, Italia – 1,161 km, EAU – 1,192 km; 4.8L/100km .

Alemania – 1,159 km, Italia – 1,161 km, EAU – 1,192 km; . Jaecoo 5 SHS-H: Malasia – 890 km, Australia & Nueva Zelanda – 827 km, Tailandia – 857 km; 4.3L–5.0L/100km .

Malasia – 890 km, Australia & Nueva Zelanda – 827 km, Tailandia – 857 km; . Omoda 5 SHS-H: Sudáfrica y Brasil – 905 km, Alemania – 897 km; 5.2L–8.2L/100km.

Los tres modelos superaron los 1,000 km de autonomía combinada, impulsados por el motor híbrido 1.5L de quinta generación con 44.5% de eficiencia térmica, un logro que marca un nuevo estándar en economía de combustible y estabilidad energética.

Sistema Híbrido SHS: Cuatro "Supremos" — Potencia, Autonomía, Eficiencia e Inteligencia

Los tres modelos están equipados con el Sistema Híbrido Super SHS, núcleo tecnológico de la marca.

A través de la coordinación inteligente de sus tres componentes principales — motor híbrido dedicado, transmisión DHT y batería de alto rendimiento — el sistema ofrece:

Súper rendimiento: hasta 165 kW de potencia combinada y 310 Nm de torque.

hasta 165 kW de potencia combinada y 310 Nm de torque. Súper autonomía: hasta 1,200 km.

hasta 1,200 km. Bajo consumo: solo 5.99L/100km con batería baja.

solo 5.99L/100km con batería baja. Máxima seguridad: corte eléctrico en 2 ms y descarga externa de 3.3 kW.

Gracias a estas ventajas, los modelos superaron con facilidad carreteras montañosas, autopistas y tráfico urbano, garantizando una conducción sin estrés y de largo alcance.

Del Camino de Montaña a la Autopista: Silencio y Confort Más Allá de lo Esperado

En el tramo de "Seis Curvas" de la Ruta 318, los Omoda 5 SHS-H y Jaecoo 5 SHS-H priorizaron la conducción eléctrica por debajo de 60 km/h, ofreciendo un nivel de silencio comparable a un vehículo 100% eléctrico.

Por su parte, el Omoda 7 SHS-P mostró un refinamiento superior gracias a la cancelación activa de ruido ENC (10 dB) y los vidrios acústicos de doble capa, permitiendo mantener conversaciones cómodas incluso a 120 km/h, creando una verdadera experiencia de "salón rodante."

"Un Auto, Dos Mundos": Precisión Dinámica entre Comodidad y Emoción

En modo SPORT, el Omoda 5 SHS-H alcanzó 175 km/h, estableciendo un nuevo referente de rendimiento entre los HEV de su segmento.

En los tramos montañosos, los tres modelos demostraron una coordinación suave y precisa entre el motor y el sistema eléctrico, logrando un equilibrio perfecto entre confort y emoción.

Tecnología e Inteligencia Avanzan Juntas: Un Ecosistema Global de Co-Creación

Este recorrido de 600 km no solo reflejó la fortaleza tecnológica de Omoda y Jaecoo, sino también su filosofía centrada en el usuario.

Entre paisajes otoñales y arquitectura tradicional china, la marca proyectó su visión de una movilidad verde, eficiente y placentera.

Durante el Chirey User Summit 2025, bajo el lema "CO-CREATE • CO-DEFINE", Omoda | Jaecoo presentaron además innovaciones en IA y movilidad inteligente, incluyendo el robot AiMOGA, desarrollado en conjunto con el equipo AiMOGA — un ejemplo de co-creación entre humanos y tecnología que marca el futuro de la movilidad inteligente.

Guiados por la visión "ENTER SUPER NEXT", Omoda busca consolidarse como la marca crossover más profesional del mundo, mientras que Jaecoo, con su lema "Origen de lo Clásico, Más Allá de lo Clásico," aspira a convertirse en la marca líder del off-road refinado a nivel global.

Juntas, ambas marcas reflejan la misión de Chirey de co-crear un futuro mejor junto a sus usuarios en todo el mundo.

