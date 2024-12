Marcel Teunissen, de Parkland, es nombrado presidente de Parkland North America

Parkland potencia el desarrollo y progresión ejecutivos como parte de su plan de sucesión

Brad Monaco , actual vicepresidente de Finanzas en Canadá, es designado director financiero provisional

CALGARY, ALBERTA, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía", o "nuestro") anunció que a partir del 1.° de enero de 2025, como parte del plan de sucesión ejecutiva de la compañía, Marcel Teunissen, actual director financiero de la empresa, ocupará el nuevo cargo de presidente, para América del Norte, responsable de las operaciones en Canadá y Estados Unidos.

"Parkland asume un enfoque reflexivo hacia el desarrollo y progresión de la alta dirección", afirmó Bob Espey, presidente y director general. "Marcel ha sido el director financiero de Parkland desde 2020. Durante ese tiempo, ha demostrado una extraordinaria visión empresarial y sus cualidades como líder progresista y excepcional. Me complace que esté al frente de nuestra empresa en Canadá y EE. UU., y confío en que, bajo su liderazgo, ambas oficinas contribuyan significativamente al crecimiento continuo de la compañía".

Parkland ha nombrado a Brad Monaco como su director financiero provisional, cargo que ocupará a partir del 1.° de enero de 2025. Brad responderá ante el presidente y director general de Parkland, y trabajará estrechamente con la junta directiva de la compañía.

"Me complace que Brad acepte ocupar el cargo de director financiero provisional", añadió Espey. "Brad ha demostrado ser un líder altamente eficaz en Parkland, tanto en funciones corporativas como operativas. Su amplia experiencia en finanzas y mercados de capital junto a sus capacidades de planificación estratégica lo convierten en una elección natural para dirigir nuestra función financiera de manera provisional. Confío en que hará un excelente trabajo".

Brad ha ocupado de manera progresiva cargos estos de dirección en el área de finanzas en Parkland, incluyendo entre ellos el de dirección, mercados de capital y la vicepresidencia de Finanzas en la división comercial de la compañía en Canadá. Antes de unirse a Parkland, Brad acumuló experiencia al ocupar puestos de dirección en varias áreas como la de mercados de capital, planificación estratégica e inversión en el lado comprador.

Parkland ha contratado a una de las principales firmas de reclutamiento ejecutivo del mundo para que realice una búsqueda para el cargo de director financiero permanente.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en veintiséis países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se encuentran el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra ventaja para el cliente, aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor coste de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). La utilización en este comunicado de prensa de las palabras "centrarse", "aspirar", "hará", "continuar" y expresiones similares tiene como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas respecto a, entre otras cosas, lo siguiente: el plan de sucesión de la compañía, las nuevas designaciones, los plazos de las mismas, y los mandatos y las estructuras jerárquicas al efecto, como corresponda; la confianza en las nuevas designaciones y las expectativas relacionadas con ellas; la búsqueda por parte de la compañía de un director financiero permanente; así como las estrategias comerciales y los objetivos de Parkland.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluyendo, entre otros: la capacidad de Parkland para llevar a cabo sus estrategias comerciales, objetivos e iniciativas, que incluyen, entre otros, su plan de sucesión, las nuevas designaciones relacionadas con él, los plazos a tal efecto y la obtención de beneficios derivados; la capacidad de Parkland de reclutar un director financiero permanente; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Declaración cautelar sobre la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland del 27 de febrero de 2024, y en "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el Análisis y Discusión de la Gestión (MD&A, por sus siglas en inglés) del tercer trimestre de 2024 del 30 de octubre de 2024 y el MD&A del cuarto trimestre de 2023 del 27 de febrero de 2024, cada uno de ellos archivados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

