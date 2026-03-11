Marriott Bonvoy lleva la experiencia de la Costa del Pacífico a otro nivel con su portafolio premium en Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

PUERTO VALLARTA, México, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Marriott Bonvoy destaca su portafolio premium a través de cuatro resorts distintivos en Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, donde se fusionan los paisajes característicos de selva y océano de la región con el confort elevado, el diseño contemporáneo y el servicio atento que distinguen a las marcas premium de Marriott International: Marriott Hotels, Westin, Sheraton y Delta Hotels. Desde escapadas al mar para familias hasta experiencias todo incluido inmersas en la naturaleza, cada propiedad ofrece un auténtico sentido de pertenencia a lo largo de la Bahía de Banderas.

The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta

"Riviera Nayarit y Puerto Vallarta se encuentran entre los destinos costeros más dinámicos y hermosos de México", afirmó Hugo Lecanda, Area General Manager, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, y Guadalajara, Marriott International. "Al reunir estas cuatro experiencias premium, desde opciones cercanas a la ciudad y amigables para familias hasta resorts todo incluido orientados al descanso e inmersos en la selva, estamos ofreciendo a huéspedes y planificadores más alternativas en el Pacífico, todas respaldadas por el reconocimiento y la confiabilidad de Marriott Bonvoy".

Un vistazo al portafolio premium

Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa

Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa celebra un nuevo capítulo tras una extensa renovación diseñada para mejorar la experiencia del huésped y resaltar la belleza natural de la Bahía de Banderas. Recientemente, la propiedad presentó habitaciones y suites completamente renovadas, incluyendo las populares habitaciones swim-up, que ofrecen acceso directo al agua y una conexión armoniosa con el entorno del resort. Además, los huéspedes pueden disfrutar de una piscina exclusiva para adultos, un santuario de relajación a pocos pasos de la playa.

Como parte de las mejoras gastronómicas, el resort renovó varios de sus restaurantes, incluyendo Marieta, que ahora ofrece un concepto elevado de fusión mediterránea con sabores frescos de inspiración costera. Estas mejoras se complementan con la piscina infinita principal frente al mar, que ahora se ha convertido en el corazón social del resort, un lugar perfecto para relajarse mientras se disfrutan vistas panorámicas del Pacífico. La ubicación es particularmente mágica durante la temporada de avistamiento de ballenas, entre diciembre y marzo, cuando se pueden observar ballenas jorobadas desde la costa, lo que ofrece oportunidades inigualables para presenciar este espectacular fenómeno.

En conjunto, estas mejoras reafirman al Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa como uno de los destinos más atractivos de la región para viajeros que buscan un alto nivel de confort, diseño contemporáneo y vibrantes experiencias frente al mar.

The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta

Ubicado en un espacio de más de 5 hectáreas, rodeado de palmeras y con 125 metros de playa, The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta enfatiza el bienestar del huésped con la icónica Heavenly® Bed, el programa WestinWORKOUT®, canchas de tenis y el renovado Heavenly Spa®. Las habitaciones y suites recientemente remodeladas, incluyendo nuevas opciones swim-up y plunge pool, reflejan el enfoque restaurador que caracteriza a la marca Westin.

La propiedad ha pasado por una transformación integral que incluye espacios renovados y nuevos conceptos gastronómicos. Entre ellos, Gourmet Gallery, que agrupa seis restaurantes: Tanto, especializado en cocina japonesa; Call Me Lalo, inspirado en una taquería mexicana; Coastal Burgers, con influencia californiana; Organic & Co, que ofrece un menú saludable y sostenible; y Rosa Madalena, donde los huéspedes pueden disfrutar de helados artesanales, café y repostería. Además, el resort cuenta con Agave Studio, un espacio exclusivo para degustar y aprender sobre el fascinante mundo del mezcal y de otros destilados de agave.

El resort es ideal para la planeación de eventos, desde bodas íntimas y celebraciones familiares hasta grandes reuniones corporativas y viajes de incentivos. Para ello, ofrece amplios salones renovados y espacios al aire libre frente al mar que crean el escenario perfecto para encuentros memorables.

A partir del 1 de mayo de 2026, la propiedad se relanzará como The Westin Playa Vallarta, An All-Inclusive Resort, con un enfoque renovado en experiencias todo incluido de alto nivel.

Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta

Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta es uno de los destinos más destacados para bodas y eventos en la costa del Pacífico mexicano. El resort dispone de más de 16 salones de eventos y más de 2 mil 300 metros cuadrados de espacio total que incluyen salones renovados y amplios espacios al aire libre, perfectos para celebraciones de cualquier tamaño. Las parejas pueden casarse en un romántico gazebo frente al mar, ofrecer cócteles en jardines exuberantes o realizar recepciones en terrazas con vistas panorámicas al océano, todo a pocos pasos de la playa y con la Bahía de Banderas como telón de fondo. Estos espacios, tanto de interiores como exteriores, han sido renovados y permiten realizar desde ceremonias íntimas hasta recepciones espectaculares para un máximo de 900 invitados.

El resort también presenta Punta Sal, muy popular entre los huéspedes: por la mañana, ofrece mariscos frescos capturados a diario; y por la noche, se convierte en un vibrante espacio de parrilla con especialidades a la brasa y BBQ con sabores de la costa. Para las familias, la propiedad será particularmente atractiva por su club infantil y su ubicación privilegiada, a pocos minutos del emblemático Malecón de Puerto Vallarta, lo que facilita el acceso a restaurantes, galerías de arte y experiencias frente al mar.

Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort

Ubicado en la selva montañosa, cerca de La Cruz de Huanacaxtle, Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort combina un enfoque centrado en el bienestar y la naturaleza con la comodidad de una experiencia todo incluido. Los huéspedes pueden relajarse en la experiencia Aqua Jungle & River, con múltiples piscinas en cascada, un río lento, toboganes y un parque acuático infantil que convierten cada momento en una actividad divertida para toda la familia.

El Tzicuri Spa cuenta con 10 cabinas de estilo balinés, sauna y baño de vapor, diseñadas para ofrecer una profunda relajación y renovación. Además, el resort proporciona una experiencia completa en la playa mediante su exclusivo Tonati Beach Club, donde los huéspedes pueden degustar cocina costera y disfrutar de cócteles ilimitados mientras descansan en cómodas sillas lounge o reservan una cabaña privada con vistas al Pacífico.

El resort creció el año pasado con la incorporación de la torre Zafiro, que ofrece vistas al océano, una piscina exclusiva para adultos, un rooftop, nuevos restaurantes, un club infantil y alojamientos pet-friendly. Las propuestas gastronómicas abarcan desde teppanyaki y especialidades mexicanas hasta opciones internacionales. Además, los senderos permiten a los huéspedes descubrir la flora y fauna locales, lo que convierte a la propiedad en una base ideal para explorar microdestinos cercanos como Sayulita, San Pancho y Bucerías.

¿Por qué es relevante para viajeros y socios?

Una costa, varias opciones de alojamiento. Desde la conveniente ubicación junto a la marina del Marriott Puerto Vallarta hasta la proximidad y vibrante energía urbana del Sheraton Buganvilias, el portafolio premium ofrece entornos urbanos, frente al mar y en la selva, perfectos para programas que combinan diferentes segmentos y para itinerarios que mezclan ocio y negocios.

Desde la conveniente ubicación junto a la marina del Marriott Puerto Vallarta hasta la proximidad y vibrante energía urbana del Sheraton Buganvilias, el portafolio premium ofrece entornos urbanos, frente al mar y en la selva, perfectos para programas que combinan diferentes segmentos y para itinerarios que mezclan ocio y negocios. Una nueva generación del todo incluido. Mientras Delta Hotels Riviera Nayarit ya ofrece una propuesta todo incluido cuidadosamente diseñada, Westin lanzará un innovador concepto el 1 de mayo de 2026, ampliando la oferta de las marcas premium de Marriott Bonvoy con experiencias más elevadas, centradas en el bienestar y pensadas para disfrutar con total facilidad.

Mientras Delta Hotels Riviera Nayarit ya ofrece una propuesta todo incluido cuidadosamente diseñada, Westin lanzará un innovador concepto el 1 de mayo de 2026, ampliando la oferta de las marcas premium de Marriott Bonvoy con experiencias más elevadas, centradas en el bienestar y pensadas para disfrutar con total facilidad. Espacios diseñados para reuniones. Amplias áreas al aire libre, salones contemporáneos y experiencias distintivas de spa y bienestar brindan el escenario ideal para eventos y viajes de incentivo en las cuatro propiedades, con el respaldo de equipos expertos dedicados a garantizar una organización fluida y exitosa.

Estas cuatro propiedades forman parte de Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes que permite a los socios acumular y canjear puntos por estancias y experiencias únicas en más de 10,000 hoteles y resorts en 144 países y territorios.

Acerca de Marriott Bonvoy ®

Marriott Bonvoy, el portafolio de Marriott International de más de 30 marcas de hoteles y 10,000 destinos globales, ofrece hospitalidad reconocida en los lugares más memorables del mundo. El galardonado programa de viajes y mercado brinda a los socios acceso a experiencias transformadoras y reveladoras a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre Marriott Bonvoy, visite marriottbonvoy.com. Para descargar la aplicación Marriott, vaya aquí. Los viajeros también pueden conectarse con Marriott Bonvoy en Facebook, X, Instagram, y TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931180/Westin_PVR___Swim_Up_Suite.jpg

FUENTE Marriott International