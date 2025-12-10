Marriott International revela novedades en su portafolio del Caribe y Latinoamérica para 2026

PLANTATION, Fla., 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 2026 se perfila como un año excepcional para los viajeros en busca de nuevas experiencias y momentos de conexión. Marriott International, en sintonía con su reciente estudio sobre las prioridades y pasiones del viajero latinoamericano, ha anunciado una serie de aperturas que redefinirán la hospitalidad en 2026 y ofrecerán acceso a algunos de los destinos más vibrantes y deseados del Caribe y Latinoamérica (CALA).

The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún

"En Marriott, nuestra misión es inspirar la exploración y el descubrimiento. Las aperturas anticipadas para 2026 son una invitación directa a los viajeros para sumergirse en la riqueza cultural y natural de nuestra región", afirma Louise Bang, Chief Commercial Officer de Marriott CALA. "Estamos creando una colección de destinos y experiencias alineadas con las expectativas del viajero moderno, que responden directamente a las tendencias actuales, como la creciente demanda de viajes de conexión y transformativos, la búsqueda de la autenticidad local, y la idea del "hotel como destino".

Experiencias únicas y locales: el viajero quiere sentir el destino

La preferencia del viajero por propuestas auténticas, creativas y de curaduría impulsa a Tribute Portfolio como una de las marcas de mayor crecimiento en la región. En 2026, la marca debutará en Perú con Humano, Lima, A Tribute Portfolio Hotel. Ubicado en Miraflores, uno de los distritos más vibrantes y culturales de la capital, este hotel boutique invita a experimentar Lima "como un local", con arquitectura contemporánea, espacios sociales que fomentan la conexión y un diseño que refleja el estilo de vida limeño. Una propuesta ideal para quienes desean vivir la ciudad, no solo visitarla.

En el Caribe mexicano, Casa Nizuc, A Tribute Portfolio Resort & Spa se posiciona como un refugio ideal para quienes priorizan el diseño, el bienestar y el sentido de lugar. Inspirado en la artesanía mexicana y rodeado de paisajes caribeños, el resort integrará materiales naturales, baños experienciales, un spa inmersivo y suites con un diseño biofílico, una alternativa natural y sensorial que invita a la tranquilidad y la desconexión consciente. Esta apertura está pensada para viajeros que conciben el viaje como una forma de reconectar consigo mismos y con el destino.

El auge del All-Inclusive: conveniencia, comodidad y valor

Los resorts All-Inclusive siguen siendo uno de los formatos predilectos para familias, parejas y grupos. Como respuesta, Marriott expandirá su presencia en Barbados y México con propuestas que combinan relajación, naturaleza y diseño.

En Barbados, Turtle Beach, Barbados, A Tribute Portfolio All-Inclusive Resort ubicado en la costa sur de la isla, ofrecerá suites espaciosas y un ambiente familiar en una playa reconocida localmente por la llegada anual de tortugas que desovan en la zona. En la costa oeste, Crystal Cove, A Tribute Portfolio All-inclusive Resort se alza sobre acantilados frente al mar, rodeado de jardines tropicales y vistas panorámicas. Con una atmósfera íntima, albercas tipo laguna, deportes acuáticos y cocina con influencia caribeña.

México también fortalecerá su oferta All-Inclusive con el lanzamiento de The Westin Playa Vallarta, an All-Inclusive Resort, un espacio en Marina Vallarta enfocado en el bienestar. Con 281 suites rediseñadas para favorecer un sueño reparador, vistas al océano y un renovado Westin Heavenly Spa, que integra rituales de relajación y tratamientos restaurativos, este resort será un oasis para quienes buscan restauración física y emocional frente al mar.

En el tercer trimestre, The Pyrmont Curacao, an Autograph Collection All-Inclusive Resort debutará como una de las aperturas más esperadas de la región. El hotel integrará 300 habitaciones —incluidas 28 suites contemporáneas y sustentables—, así como ocho restaurantes, cinco bares, entre ellos un rooftop solo para adultos, piscina infinita, club infantil, centro de buceo, deportes acuáticos y un malecón de 250 metros que permitirá disfrutar plenamente de las aguas turquesa de Curazao. Su diseño y operación incorporarán materiales locales y soluciones de eficiencia energética, reafirmando un compromiso con la sostenibilidad.

Lujo consciente en los destinos favoritos de la región: México y Costa Rica

El estudio señala que México y Costa Rica se encuentran entre los destinos internacionales más deseados por los latinoamericanos para 2026. Ambos países continúan posicionándose como referentes del lujo inmersivo, sostenible y gastronómico, tras aperturas recientes como Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve (Costa Rica) y Siari, a Ritz-Carlton Reserve (México).

La apertura de The St. Regis Costa Mujeres Resort, Cancún representa uno de los proyectos más esperados de 2026 en la región. Situado en un entorno natural virgen frente al Caribe mexicano y rodeado de playas de arenas blancas y aguas turquesa, este resort redefine el lujo moderno. Su arquitectura, diseño y servicios encarnan el "new luxury" de St. Regis: estándares elevados de confort, refinamiento y autenticidad en cada detalle con mayordomía 24/7, gastronomía de alto nivel, diseño sofisticado y una combinación única de exclusividad, naturaleza y elegancia. Con 160 habitaciones y 80 residencias privadas, será un referente para el lujo moderno en Quintana Roo.

JW Marriott All-Inclusive Costa Elena, Costa Rica, se integrará al portafolio de Marriott Bonvoy como un representante de la nueva generación de lujo en el concepto All-Inclusive. Ubicado en una de las regiones de mayor biodiversidad del país, contará con 415 elegantes habitaciones, 11 restaurantes y bares de diversas especialidades, y una impresionante extensión de 4,100 metros cuadrados de amenidades acuáticas, incluyendo 17 piscinas. Su propuesta fusiona gastronomía de inspiración local, naturaleza y un diseño pensado para fomentar la calma y el descubrimiento.

Con una nueva y diversificada oferta, Marriott International reafirma su compromiso con elevar la hospitalidad en el Caribe y Latinoamérica, impulsando experiencias que ponen en valor la cultura regional, la naturaleza, la gastronomía y el bienestar. La compañía continúa fortaleciendo un portafolio que acompaña las nuevas formas de viajar y que refleja la esencia diversa, creativa y profundamente inspiradora de la región.

Imágenes para descarga disponibles aquí.

