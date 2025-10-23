Más allá que resistencia: el OPPO Reno14 lleva la creatividad 4K hasta debajo del agua

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En una industria donde características clave, como la resistencia al agua, suelen percibirse únicamente como un requisito, OPPO demuestra que siempre hay espacio para innovar, sorprender y empoderar a los usuarios. Con la nueva Serie Reno14, la marca reafirma este compromiso: no solo ofrece durabilidad, sino que la convierte en una puerta hacia la creatividad. Al elevar su protección IP69, un referente en la industria, e incorporar la grabación de video 4K a 30 fps bajo el agua en el modelo estándar del Reno14, OPPO prueba que incluso las funciones más familiares pueden transformarse en una fuente de inspiración para los creadores de momentos que nacieron para brillar.

Resiliencia perfeccionada

La Serie Reno siempre se ha caracterizado por su resiliencia, y el Reno14 lleva esto un paso más allá. Al perfeccionar su protección con certificación IP69, líder en la categoría, el dispositivo alcanza el nivel más alto de defensa contra el polvo y resiste chorros de agua a alta presión y temperatura. Esto significa que puede sumergirse en agua dulce hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos sin sufrir daños funcionales¹, brindando a los usuarios una confianza inigualable para capturar momentos de la vida, desde una lluvia repentina hasta una fiesta en la piscina. Esta sólida protección se complementa con un puerto USB con recubrimiento de platino, diseñado para mejorar la durabilidad y prolongar la vida útil del dispositivo.

Video 4K bajo el agua, ahora en el modelo estándar

Este año, el poder de la creación bajo el agua es más accesible que nunca. El modo Fotografía Acuática IP69, que permite grabar videos vibrantes sin necesidad de una funda impermeable, ahora ofrece por primera vez en el modelo estándar Reno14 una calidad cinematográfica en 4K a 30 fps. Basta con abrir la cámara, seleccionar "Más" y tocar "Fotografía Acuática IP69" para que los usuarios del Reno14 capturen sus aventuras submarinas con una claridad de nivel profesional. Con la Serie OPPO Reno14, no solo se trata de encontrar el momento perfecto, sino de crearlo con un nivel de detalle impresionante, en cualquier lugar.

Precio y disponibilidad

La Serie OPPO Reno14 ya está disponible a través de los principales socios comerciales y en la tienda oficial de OPPO en la Ciudad de México. El Reno14 tiene un precio de $14,999 MXN y está disponible en Blanco Ópalo y Verde Luminoso. El Reno14 F tiene un precio de $9,999 MXN y está disponible en Azul Ópalo y Verde Luminoso.

Te invitamos a visitar las páginas oficiales del Reno14 y Reno14 F para obtener más información sobre los dispositivos.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las Series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

El teléfono es resistente a salpicaduras, agua y polvo, y fue probado bajo condiciones de laboratorio controladas con certificacionesIP69, IP68 e IP66 según la norma IEC 60529. El dispositivo puede soportar un chorro de agua a 80 °C con un volumen de 14–16 L/min y una presión de 8000–10000 KPa durante 120 segundos en condiciones de laboratorio. Asimismo, puede permanecer a 2 metros de profundidad en agua a 20–26 °C sin sufrir daños funcionales. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es una condición permanente. Esta resistencia puede disminuir como resultado del desgaste normal. No intente cargar el teléfono cuando esté mojado. Los daños ocasionados por líquidos no están cubiertos por la garantía. La función de Fotografía Submarina está diseñada para usarse en agua dulce a profundidades de hasta 2 metros por un máximo de 30 minutos.

