Médica Santa Carmen celebra 15 años transformando la salud renal en México y Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con la firme convicción de poner al paciente en el centro de todas sus decisiones, la red de salud renal Médica Santa Carmen conmemoró su 15º aniversario. El evento reunió a directivos, médicos especialistas, pacientes y colaboradores, conocidos internamente como "carmelitos", para celebrar una década y media de evolución en el tratamiento y cuidado de enfermedades renales.

Durante la ceremonia de apertura, el Dr. Juan Manuel Ardavín, Director General de la institución, recordó los orígenes de la red de clínicas: "Hoy celebramos 15 años de un emprendimiento audaz y que tal vez en un inicio parecía iluso, viniendo de un ingeniero que en ese momento no tenía ninguna experiencia en el ámbito de la salud".

Aquel ingeniero es Andrés Gutiérrez, fundador de Médica Santa Carmen, quien reflexionó sobre el motor que impulsó este proyecto en 2011: "Me convencí a mí mismo que tenía el potencial de transformar la salud renal en México y de cambiar vidas".

Un crecimiento con impacto social comprobado

Lo que comenzó con una sola clínica en Jurica, Querétaro, operada por cinco colaboradores para atender a cuatro pacientes, se ha transformado en una red binacional sin precedentes. En la actualidad, Médica Santa Carmen cuenta con una infraestructura de 12 clínicas en 6 estados de México y 8 clínicas en Texas, EE.UU., respaldada por más de 680 colaboradores y 20 especialistas en nefrología.

Las cifras presentadas durante la celebración reflejan el impacto de esta expansión: más de 1 millón 340 mil terapias de hemodiálisis brindadas, 3,400 consultas de nefrología y un histórico de 12,407 personas atendidas. Además, la red destacó por haber lanzado el primer programa privado de diálisis peritoneal en México y ofrecer miles de tamizajes gratuitos a través de su campaña "Revisa tu Riñón".

El Dr. Ricardo Correa Rotter, destacado médico nefrólogo e investigador presente en el evento, enfatizó la trascendencia de esta evolución para el sistema de salud: "Se dio la vuelta completa a la tortilla. En el año 92, 93, la hemodiálisis en México representaba el 6% de la atención renal en terapia sustitutiva. Hoy está arriba del 50%. Esfuerzos como Médica Santa Carmen cambiaron el panorama (...) Un grupo que ha mostrado solidez, crecimiento y compromiso".

Tres aprendizajes que forjaron su ADN

El discurso central de la velada estuvo a cargo de Andrés Gutiérrez, quien compartió tres lecciones operativas y humanas que hoy dictan la filosofía de la empresa:

Cuidar a quienes cuidan: Gutiérrez reconoció que, aunque el enfoque primordial es el bienestar de los pacientes, el eslabón principal de la cadena es el equipo de trabajo. "Sin Carmelito bien, no hay paciente bien. Un aprendizaje que he adquirido es que mi chamba es cuidar a aquellos que cuidan a nuestros pacientes", afirmó. De la atención "digna" al "deleite": La misión original de brindar un servicio accesible y digno ha evolucionado. Hoy la institución busca "deleitar" y sorprender positivamente al paciente, haciendo su estancia lo más placentera posible pese a su condición médica. La fórmula SERÉ: La operatividad de la red se sostiene en el balance de Seguridad, Experiencia, Resultados clínicos y Economía. Sin embargo, el fundador reveló que el verdadero catalizador de esta fórmula se lo enseñó una paciente de 100 años: el amor.

El evento concluyó entre aplausos tras la proyección de videos testimoniales, reafirmando el que se ha convertido en el propósito máximo de Médica Santa Carmen: ayudar a los pacientes a "Vivir vida", enfocándose no solo en prolongar sus años, sino en brindarles bienestar y calidad de vida.

Con nuevas aperturas programadas en Texas para 2026, la red de salud cierra esta celebración confirmando que la atención de primer nivel y la igualdad en el trato humano son derechos irrenunciables.

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FUENTE Médica Santa Carmen