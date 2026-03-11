Revisa tu riñón en Médica Santa Carmen: Puebla y CDMX. ¡Examen gratuito todo el año!

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Médica Santa Carmen continúa con su programa gratuito y permanente de prevención renal en CDMX y Puebla, ofreciendo dos pruebas clave para evaluar el riesgo de daño en los riñones en pacientes con diabetes, principal causa de la Enfermedad Renal Crónica.

Cerca del 40% de la población con diabetes desarrolla enfermedad renal.

La nefropatía diabética es el daño renal silencioso y progresivo derivado de la diabetes, principal causa de enfermedad renal crónica en México. El objetivo de la campaña de prevención, llamada "Revisa tu Riñón", es detectarla a tiempo para intervenir de manera oportuna y evitar la diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal).

La hemodiálisis es un tratamiento en el que una máquina suple la función de los riñones extrayendo la sangre del paciente y filtrándola para eliminar las toxinas, desechos y exceso de agua del organismo; este tratamiento generalmente se realiza 4 veces por semana, con una duración entre 3 y 4 horas por sesión.

En cambio, la diálisis peritoneal es un tratamiento que usa el peritoneo que reviste la cavidad abdominal y donde se inserta un "líquido de diálisis", para eliminar los desechos del organismo.

Acerca de 'Revisa tu Riñón'.

El programa se enfoca exclusivamente en personas con diabetes. Además de la medición de albúmina en orina, se incorpora la medición de creatinina en sangre, para evaluar la función renal.

El Dr. Sergio Hernández Estrada , Nefrólogo y Director Médico de Médica Santa Carmen, señaló que la intervención temprana es capaz de retrasar hasta 7 años el deterioro del funcionamiento de los riñones, por lo que esta estrategia puede transformar la evolución de la Enfermedad Renal Crónica en México.

¿Cuándo y dónde se realiza este programa de prevención renal?

El programa de "Revisa tu Riñón" se lleva a cabo de manera permanente en las clínicas de Médica Santa Carmen de Periférico Sur, Médica Sur y Centro Médico ABC.

Cómo participar:

Ingresa al sitio web de medicasantacarmen.com/revisa-tu-rinon/

Realiza el cuestionario sobre factores de riesgo.

Selecciona la ubicación, el día y horario disponibles.

Acude a la clínica en la fecha programada, para:

Medición de peso, talla y perímetro abdominal.

Medición de signos vitales (presión arterial y frecuencia cardiaca).

Análisis de creatinina en sangre para evaluar la función renal.

Análisis de albúmina en orina para detectar daño renal temprano.

Recibir información importante sobre la Enfermedad Renal Crónica, factores de riesgo y estrategias de prevención.

Las pruebas son analizadas y entregadas por especialistas, quienes brindan recomendaciones personalizadas a cada participante.

¿Quiénes pueden participar?

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener diagnóstico previo de diabetes mellitus.

No tener diagnóstico conocido de enfermedad renal.

No estar embarazada ni en periodo menstrual.

No presentar fiebre, síntomas urinarios recientes ni haber tomado antibióticos en las últimas 72 horas.

No haber realizado ejercicio intenso en las últimas 24 horas.

No presentar síntomas agudos que requieran atención médica inmediata.

Los interesados pueden registrarse en el sitio web o vía WhatsApp 442 467 9497 con el mensaje 'Quiero revisar mi riñón'.

Acerca de Médica Santa Carmen.

Es una organización mexicana líder en salud renal, con 15 años de experiencia en la atención integral del paciente con enfermedad renal. Cuenta con 12 clínicas ubicadas en Ciudad de México ( Céntro Médico ABC, Santa Fe , Médica Sur y Periférico Sur ), Toluca, Querétaro ( Jurica y San Juan del Río ), Guanajuato ( San Miguel de Allende , León Torres Landa , y León San Martín ), Jalisco (Guadalajara y Lagos de Moreno ) y Puebla , donde se ofrece consulta especializada, hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Su modelo estandarizado de atención la ha posicionado como proveedor de confianza para instituciones como el Centro Médico ABC Santa Fe, Médica Sur, IMSS y SEDENA, consolidándose como un referente nacional en la atención renal con altos estándares de calidad y seguridad.

¡Protege tus riñones, protege tu vida!

La Enfermedad Renal Crónica puede prevenirse y detectarse a tiempo. Comparte este mensaje con familiares y amigos. ¡Ayúdanos a generar conciencia sobre la importancia del cuidado renal!

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Georgina Medina

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FUENTE Médica Santa Carmen